Kỷ luật Đảng nhiều cán bộ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Hòa Bình vừa thi hành kỷ luật đối với hàng loạt đảng viên thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an tỉnh Hòa Bình đã họp xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một tổ chức Đảng; xem xét, thi hành kỷ luật đối với hàng loạt đảng viên vi phạm theo quy định.

Lực lượng CSGT Hòa Bình tiến hành kiểm tra tải trọng xe. Ảnh: Tư liệu minh họa.

Theo đó, căn cứ kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với chi bộ VII trực thuộc Đảng ủy cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông, UBKT Đảng ủy nhận thấy: Chi bộ VII, nhiệm kỳ 2020-2022 đã vi phạm quy chế làm việc; nguyên tắc tập trung dân chủ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để nhiều đảng viên trong chi bộ vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao phải xử lý kỷ luật.

Vi phạm của chi bộ VII được xác định đã gây hậu quả nghiêm trọng. UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với chi bộ VII, khiển trách đối với 2 đồng chí nguyên bí thư chi bộ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ các sai phạm của đảng viên theo thông báo của Thanh tra Công an tỉnh kết luận của Thanh tra Bộ Công an đề nghị xử lý sai phạm của cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã xem xét, xử lý kỷ luật đối với các đảng viên liên quan.

UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Hòa Bình quyết định thi hành kỷ luật khiển trách 5 đồng chí; cảnh cáo 7 đồng chí thuộc chi bộ VII trực thuộc Phòng CSGT, đồng thời gửi thông báo tới Phòng CSGT yêu cầu xử lý hành chính theo quy định.

Theo Công an tỉnh Hòa Bình, việc thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên được UBKT Đảng ủy Công an tỉnh tiến hành đảm bảo nguyên tắc, quy trình, nội dung, thẩm quyền theo quy định, đảm bảo giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.