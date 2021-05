Kỷ luật công an đứng nhìn tài xế taxi vật lộn với tên cướp

"Cán bộ Công an xã Cự Khê đã thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trong vụ việc", Giám đốc Công an TP Hà Nội đánh giá.

Tài xế taxi vật lộn với tên cướp mang lệnh truy nã Bị Đặng Phạm Sáu (kẻ trốn truy nã về tội Giết người) đâm trọng thương, tài xế taxi vẫn cố gắng khống chế tên cướp.

Trao đổi với Zing chiều 17/5, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết TP đã chỉ đạo Công an huyện Thanh Oai kỷ luật một cán bộ Công an xã Cự Khê do thiếu trách nhiệm liên quan vụ tài xế taxi bị cướp tấn công.

Theo ông Trung, cán bộ công an bị kỷ luật là đại úy Nguyễn Thanh Lâm, Công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai.

Vụ án xảy ra chiều 16/5. Nghi phạm cướp tài sản là Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, ở tổ dân phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa). Còn tài xế bị tấn công là ông Nguyễn Trần Minh (45 tuổi, lái xe taxi G7).

Theo nhân chứng Đ.C., xe taxi hãng G7 đang đi bỗng dừng đột ngột ở giao lộ khu A3 khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai. Tài xế xô xát với một người ngồi ghế phụ, rồi cả hai ra ngoài vật lộn giữa đường.

Sau đó, tài xế hô hoán bị cướp. Lúc này, nạn nhân bị thương, vùng ngực và tay chảy nhiều máu.

"Mặc dù vậy, tài xế vẫn tấn công và vật ngã tên cướp", ông C. kể và cho biết trong xe, đồ đạc bị xáo trộn, máu dính khắp nơi và có một con dao.

Nhân chứng kể lại sự việc. Ảnh: Hải Nam.

Sau khoảng 5 phút, người đi đường dừng lại quan sát, trong đó có một người mặc quần giống đồng phục công an.

"Có một anh bảo là công an nhưng chỉ đi ngang qua, đang đi làm công vụ. Anh ta dừng lại nhưng đứng gọi điện cho ai đó", ông C. kể.

Theo video người dân quay lại, sau khi vật ngã tên cướp, tài xế taxi nói: "Em bị cướp đâm vào ngực rồi. Con dao ở trong xe".

Sau đó, một người dân đã đến hỗ trợ tài xế khống chế tên cướp. Gần 16h, một cán bộ Công an xã Cự Khê đi xe chuyên dụng đến hiện trường. Lúc bị đưa lên xe, nghi phạm nói hắn ta đang bị truy nã. Còn ông Minh được người dân đưa đi cấp cứu.

Đặng Phạm Sáu khi bị áp giải về trụ sở. Ảnh: H.N.

Thông tin về tình trạng sức khỏe của nạn nhân, lãnh đạo hãng taxi G7 cho biết sau cuộc phẫu thuật tại Bệnh viện Quân y 103, ông Minh đã qua cơn nguy kịch.

Theo cảnh sát, Sáu bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội Giết người. Hôm 23/4, nghi phạm cùng một người bạn đến tiệm cầm đồ Hải Lý ở phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn, để chuộc tài sản, nhưng chủ tiệm đã thanh lý đồ cầm cố của Sáu.

Trong lúc mâu thuẫn, Sáu dùng dao đâm tử vong con trai của chủ tiệm cầm đồ rồi bỏ trốn.