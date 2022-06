Kỷ luật cảnh cáo nguyên Cục trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk

Từ năm 2012 đến tháng 3/2020, với chức trách là Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, ông Bùi Đăng Thủy đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc.

Ngày 29/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk thông báo kết quả kỳ họp thứ 18, nhiệm kỳ (2020-2025) diễn ra từ ngày 13-16/6.

Tại kỳ họp lần này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xem xét kết quả kiểm tra và thi hành kỷ luật đối với ông Bùi Đăng Thủy, đảng viên Chi bộ Tổ chức cán bộ, Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự; nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Cục trưởng Thi hành án dân sự tỉnh.

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Từ năm 2012 đến tháng 3/2020, với chức trách là Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, ông Bùi Đăng Thủy đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Đảng ủy và Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Ông Thủy trực tiếp chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, sai phạm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành cơ quan còn thiếu chặt chẽ; thực hiện việc tuyển dụng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số cán bộ, công chức, người lao động không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục quy định; trong công tác quản lý tài chính năm 2018 và thực hiện một vụ thi hành án dân sự (tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh) còn có sai phạm.

Những khuyết điểm, vi phạm nêu trên gây dư luận, bức xúc trong cán bộ, công chức ngành thi hành án dân sự tỉnh, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, đơn vị và cá nhân ông Thủy.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, hậu quả vi phạm và nguyên nhân, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Bùi Đăng Thủy.

Xem xét kết quả kiểm tra thi hành kỷ luật đối với ông Nhâm Đức Giang, đảng viên, Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Từ năm 2018 đến tháng 3/2020, với chức trách là Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, ông Nhâm Đức Giang có khuyết điểm trong quản lý ghi chép sổ họp cơ quan và báo cáo thống kê thiếu chặt chẽ; tổ chức một vụ thi hành án dân sự có thiếu sót, khuyết điểm.

Ông Giang còn chịu liên đới trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh về những khuyết điểm, sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ và hướng dẫn nghiệp vụ cho đơn vị trực thuộc. Những gì thiếu sót, khuyết điểm của ông Nhâm Đức Giang là thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; phần nào làm ảnh hưởng đến uy tín tổ chức Đảng, cơ quan và bản thân ông.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất không thi hành kỷ luật đối với ông Nhâm Đức Giang.

Xem xét báo cáo kết quả kiểm tra, xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đức Hanh, đảng viên Chi bộ 3, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nguyên Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cư Kuin, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy trong thời gian giữ chức vụ Huyện ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cư Kuin (từ ngày 9/11/2015 đến ngày 4/1/2017) được giao nhiệm vụ làm đại diện chủ đầu tư dự án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái Ea Bông, ông Nguyễn Đức Hanh đã có những khuyết điểm, vi phạm trong việc ký hợp đồng với nhà thầu tư vấn; không phát hiện sai sót trong dự toán kinh phí khảo sát đo vẽ, lập bản đồ địa hình, dẫn đến thanh toán thừa chi phí nhân công; không kiểm tra, đôn đốc nhà thầu, để nhà thầu thực hiện dự án chậm tiến độ so với hợp đồng đã ký.

Khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Đức Hanh dẫn đến việc sử dụng vốn Nhà nước không hiệu quả, gây lãng phí trong đầu tư công; tạo dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan và cá nhân ông. Khuyết điểm, vi phạm trên của ông Nguyễn Đức Hanh đã đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Tuy nhiên, căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, từ thời điểm xảy ra vi phạm đến khi xem xét, thi hành kỷ luật đã trên 5 năm, đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật. Vì vậy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy không thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đức Hanh.

Cũng tại kỳ họp lần này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xem xét, cho ý kiến báo cáo kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với các ông: Huỳnh Văn Mến, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 6, Đảng bộ phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột (nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Ea H’Mơ, huyện Ea Súp). Ông Trần Ngọc Dũng, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 10, Đảng bộ phường Tân Lợi, thuộc Đảng bộ thành phố Buôn Ma Thuột (nguyên Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Búk). Ông Bùi Đức Quang, đảng viên Chi bộ Thi hành án hình sự - Hỗ trợ tư pháp, Đảng bộ Công an thị xã Buôn Hồ, thuộc Đảng bộ thị xã Buôn Hồ (nguyên Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Búk).

Sau khi xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất cho kết hợp thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật cùng với quy trình kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với các trường hợp nêu trên. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.