Kỷ luật 3 CSGT đánh tài xế

Hà Nội giảm 12 độ C đêm nay

Ảnh hưởng của không khí lạnh khiến nhiệt độ ở các tỉnh miền núi giảm xuống 8-11 độ C. Tại Hà Nội, nền nhiệt tối nay giảm 12 độ C so với ban ngày.