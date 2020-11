Kwon Sang Woo - ‘ông hoàng nước mắt’ một thời giờ ra sao?

Bước sang tuổi ngoài tứ tuần, Kwon Sang Woo có hướng đi mới cho sự nghiệp. Vượt qua những ồn ào trong quá khứ, tài tử vẫn giữ vững chỗ đứng ở showbiz Hàn.

Kwon Sang Woo vừa trải qua một năm 2020 hoạt động năng nổ, khi anh có một tác phẩm điện ảnh ra rạp vào hồi tháng 1, một bộ phim truyền hình đang chiếu trên đài SBS và một dự án đang ở giai đoạn sản xuất.

Trong khoảng vài năm trở lại đây, mặc cho scandal bủa vây, tài tử vẫn gặt hái được những thành tích đáng kể ở mảng diễn xuất và suôn sẻ với công việc kinh doanh bất động sản. Không còn chuyên trị phim bi, Kwon Sang Woo đã có hướng đi mới cho con đường nghệ thuật, lúc tuổi đã ngoài tứ tuần.

Không còn là “ông hoàng nước mắt”

Trong những thông tin cập nhật rating cho tác phẩm truyền hình Delayed Justice, trang Soompi gọi Kwon Sang Woo là “cây hài mới”. Cách gọi này đã phần nào phản ánh sự chuyển mình của nam diễn viên 44 tuổi trong hướng chọn vai, chọn kịch bản. Những năm gần đây, tài tử ưu ái các dự án phim hành động - hài, thay vì thể loại phim bi, vốn là sở trường của anh từ thập niên 2000.

Lên sóng đài SBS từ ngày 30/10 vào khung giờ tối các ngày thứ 5, 6, cho tới hiện tại, Delayed Justice - phim mới của Kwon Sang Woo - đang duy trì mốc tỷ suất người xem khả quan. Tác phẩm vừa đạt rating cao nhất ở tập 7 (6.3% trên toàn quốc) phát sóng vào tối 21/11.

Kwon Sang Woo hóa thân thành chàng luật sư hài hước ở Delayed Justice.

Trong Delayed Justice, Kwon Sang Woo vào vai một luật sư có niềm tin sắt đá vào công lý và lòng nhiệt huyết. Kết hợp cùng một phóng viên dày dặn kinh nghiệm, nhân vật của anh chiến đấu hết mình để bào chữa cho những nạn nhân bị buộc tội oan. Bộ phim mang đến nhiều tình huống gay cấn nhưng cũng không kém phần hài hước, nhờ vào nét diễn tự nhiên và duyên dáng của Kwon Sang Woo.

Trong khoảng 3 năm trở lại đây, nam diễn viên liên tục góp mặt vào các dự án phim hành động - hài. Delayed Justice là một ví dụ. Trước đó, Hitman: Agent Jun (2020) hay The Accidental Detective 2: In Action (2018) cũng đem lại một hình ảnh Kwon Sang Woo hài hước, khác với biệt danh “ông hoàng nước mắt” đã theo chân anh suốt thập niên 2000.

Theo Korea Times, danh xưng “ông hoàng nước mắt” gắn bó với tài tử 44 tuổi kể từ khi anh tham gia bộ phim Nấc thang lên thiên đường (2003). Chuyện tình buồn của nhân vật Cha Song Joo do anh thủ diễn cùng Han Jeong Seo (Choi Ji Woo) khiến thế hệ khán giả 7X, 8X thổn thức. Nhờ bộ phim này, danh tiếng của Kwon Sang Woo lan sang nhiều quốc gia châu Á. Nhiều người hâm mộ tại Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan… đã gọi anh bằng biệt danh nêu trên.

Tên tuổi của Kwon Sang Woo gắn với biệt danh "ông hoàng nước mắt" từ Nấc thang lên thiên đường.

Sau Nấc thang lên thiên đường, Kwon Sang Woo tiếp tục ghi dấu bằng những vai diễn u buồn, bi kịch ở loạt phim như Sad Love Story, Cruel Love, King of Ambition, Temptation, Fate, More Than Blue, Pained… Dẫu kỹ năng diễn xuất đôi lúc còn gây tranh cãi, ngôi sao họ Kwon vẫn gặt hái nhiều giải thưởng danh giá trong sự nghiệp.

Bước sang tuổi 40, nam diễn viên bắt đầu chuyển trọng tâm diễn xuất sang thể loại hành động - hài, thay vì chìm đắm mãi trong những thước phim lãng mạn, bi thảm. Người hâm mộ cũng dần làm quen với hình ảnh mới mẻ và tươi sáng hơn của Kwon Sang Woo.

“Ông trùm” bất động sản lắm tai tiếng

Hơn 2 thập kỷ gia nhập showbiz, Kwon Sang Woo không chỉ thuộc hàng ngũ sao hạng A, mà còn là đại gia bất động sản của giới giải trí Hàn. Song, tài tử có đời tư khá phức tạp. Anh nhiều lần bị những bê bối liên quan tới tiền bạc và chính khối tài sản kếch xù của mình bủa vây.

Kwon Sang Woo là một trong những ngôi sao giàu có và quyền lực bậc nhất showbiz Hàn.

Theo Soompi, Kwon Sang Woo đang sở hữu khối bất động sản trị giá 78,2 tỷ won (tương đương 68,8 triệu USD ). Nam diễn viên đứng tên nhiều khu đất, nhà ở sang chảnh như tòa nhà 7 tầng tại Bundang, Seongnam (Seoul, Hàn Quốc) trị giá 16,3 triệu USD , tòa nhà 4 tầng tọa lạc tại Cheongdam-dong, Gangnam (Seoul) có giá 4,7 triệu USD , tòa nhà 10 tầng có giá 22,9 triệu USD ở Deungchon-dong (Seoul)….

Anh từng mạnh tay chi 1,3 triệu USD để mua tặng bà xã Son Tae Young một căn penthouse nằm trong khu nghỉ dưỡng Gold Coast (Australia). Kwon Sang Woo còn là ông chủ của một nhà máy sản xuất vật liệu được đặt tại Seongdong (Seoul) trị giá 6,5 triệu USD .

Nổi tiếng, quyền lực và giàu có, Kwon Sang Woo dễ là mục tiêu của thị phi.

Hồi tháng 9/2020, Kim Yong Ho - một Youtuber quan hệ rộng trong giới giải trí - tiết lộ sao phim Nấc thang lên thiên đường có quá khứ cờ bạc. "15 năm trước, Shin Jung Hwan bị bắt tại một sòng bạc tư nhân ở Cheongdamdong, Seoul. Người đi cùng với anh ấy chính là nam diễn viên Kwon Sang Woo. Tuy nhiên, vì Kwon Sang Woo có sự bảo vệ của các tổ chức phạm tội nên đã thoát khỏi lưới pháp luật", người này chia sẻ.

Nam diễn viên nhiều lần vướng ồn ào liên quan tới chuyện tiền bạc. Ảnh: Naver x Dispatch.

Kim Yong Ho còn khẳng định Kwon Sang Woo nhờ các thế lực che đậy hành vi phạm tội của mình vì lo sợ scandal đánh bạc sẽ khiến sự nghiệp của anh sụp đổ.

Ngay sau khi tin tức đó lan truyền trên mạng, công ty quản lý của tài tử họ Kim lên tiếng phủ nhận và tuyên bố sẽ can thiệp pháp lý để giải quyết thông tin sai lệch.

Trước nghi vấn đánh bạc, Kwon Sang Woo còn từng vướng tin đồn trốn thuế. Hồi tháng 5 năm nay, tờ Sports Kyunghan đưa tin Dịch vụ Thuế Quốc gia Hàn Quốc tiến hành điều tra những người nổi tiếng trốn thuế bằng cách sử dụng sơ hở trong hệ thống. Kwon Sang Woo cùng một số diễn viên hạng A khác như Lee Byung Hun, Han Hyo Joo, Kim Tae Hee nằm trong danh sách có khả năng bị điều tra.

Loạt sao trên bị cho là không kê khai các tòa nhà họ mua dưới tên riêng của mình mà thuộc các tập đoàn. Từ đó, người nổi tiếng có thể giảm thuế mua lại, thuế từ lãi và thu nhập từ việc cho thuê. Hành vi này không bất hợp pháp, nhưng giới nghệ sĩ đang sử dụng sơ hở để tránh phải trả thuế.

Dù chỉ là nghi vấn, những tin tức trên cũng đã phần nào ảnh hưởng tới hình ảnh của Kwon Sang Woo.

Hôn nhân 12 năm vẫn như thời mới hẹn hò

Kwon Sang Woo đã trải qua 12 năm hôn nhân bên cựu Á hậu Hàn Quốc Son Tae Young. Nói về hạnh phúc gia đình, trong một tập thuộc show thực tế Season B Season phát sóng vào hồi tháng 10/2020, tài tử 44 tuổi không ngại bày tỏ: “Đã 12 năm kể từ khi tôi kết hôn. Chân thành mà nói, vợ chồng tôi vẫn như thời mới hẹn hò”.

Hôn nhân của Kwon Sang Woo và Son Tae Young từng vấp phải sự phản đối của công chúng. Ảnh: Marie Claire.

Trước khi có được cuộc sống hôn nhân êm đềm như hiện tại, Kwon Sang Woo cùng Son Tae Young phải trải qua không ít sóng gió.

Trở lại năm 2008, nam diễn viên họ Kwon thông báo kết hôn cùng bạn gái Son Tae Young. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ không được công chúng ủng hộ. Thời điểm ấy, Kwon Sang Woo là một trong những ngôi sao được yêu mến nhất, còn Son Tae Young có sự nghiệp thua kém bạn trai, lại có lịch sử tình trường phức tạp.

Tin tức tài tử Nấc thang lên thiên đường lập gia đình khiến người hâm mộ trung thành của anh phẫn nộ. Nhiều người quay lưng, tẩy chay anh. Theo đó, Kwon Sang Woo bị cắt nhiều hợp đồng quảng cáo, sự nghiệp bỗng chốc lung lay.

Tổ ấm của Kwon Sang Woo thêm vẹn trò với sự ra đời của hai thiên thần nhỏ. Ảnh: Marie Claire.

Thời gian qua đi, khi hai thiên thần nhỏ lần lượt chào đời, Kwon Sang Woo và Son Tae Young dùng tình cảm chân thành để chứng minh cho công chúng thấy họ là cặp vợ chồng kiểu mẫu. Từ vị thế bị ghét bỏ, hai ngôi sao dần trở thành hình mẫu lý tưởng của những gia đình hạnh phúc, quyền lực trong giới showbiz Hàn.

Dù bận rộn vì con cái, Kwon Sang Woo vẫn không bỏ bê hoạt động nghệ thuật. Anh còn một dự án đang trong giai đoạn sản xuất là The Pirates: Goblin Flag. Giữa tháng 11, tài tử gặp tai nạn, dẫn tới đứt gân chân khi đang ghi hình cho bộ phim trên. Sự cố buộc anh phải tạm dừng công việc để nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe.