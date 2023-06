Kwon Eun Bi mặc xuyên thấu lộ nội y ở lễ hội nước

Ngày 23/6, tờ Insight đưa tin Kwon Eun Bi biểu diễn tại sự kiện Water Bomb Seoul 2023 được tổ chức tại Khu liên hợp Thể thao Jamsil, Seoul. Là buổi biểu diễn chỉ dành cho những khán giả từ 19 tuổi trở lên, nên các phần trình diễn ở sự kiện rất nóng bỏng. Theo Insight, tiết mục của Kwon Eun Bi đang lan truyền trên nhiều phương tiện truyền thông xã hội.

Trong video, Kwon Eun Bi thể sức hút quyến rũ qua bộ trang phục và vũ đạo táo bạo. Nữ ca sĩ mặc áo xuyên thấu lộ nội y. Đây là lần hiếm hoi cựu thành viên nhóm IZ*ONE mặc trang phục gợi cảm đến vậy. Từ trước đến nay, cô trung thành với hình ảnh ngọt ngào, nữ tính.

Waterbomb Seoul 2023 là sự kiện âm nhạc được tổ chức thường niên tại Hàn Quốc. Tại đây, các nghệ sĩ thường mặc đồ mát mẻ gợi cảm, trong khi khán giả ở dưới phun nước vào người họ. Sự kiện năm nay diễn ra trong 3 ngày 23/6-25/6. Dự kiến ​​có hơn 70.000 người tập trung tại sự kiện. Ngoài Kwon Eun Bi, sự kiện còn có Jay Park, aespa, Zico, Sunmi, Hyuna, Jessi, Simon D…

Kwon Eun Bi sinh năm 1995, nổi tiếng khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Produce 48 và cô có cơ hội ra mắt trong nhóm nhạc dự án IZ*ONE. Trong nhóm, Kwon Eun Bi là chị cả và đảm nhận vị trí trưởng nhóm. Cô là người đầu tiên bắt đầu sự nghiệp solo sau khi nhóm tan rã. Kwon Eun Bi phát hành sản phẩm âm nhạc Open vào ngày 24/8/2021.

Cuốn sách hay về Kpop: Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.