Kwak Do Won phải trả cát-xê cho Bộ Văn hóa sau vụ bị bắt

Nam diễn viên phải hoàn trả thù lao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc. Đây là điều khoản bồi thường được hai bên ký kết nếu nghệ sĩ vướng bê bối.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc yêu cầu Kwak Do Won bồi thường. Ảnh: Insight.

Ngày 26/9, Insight đưa tin nam diễn viên Kwak Do Won phải trả lại toàn bộ số tiền cát-xê nhận được khi quay quảng cáo dịch vụ công ích sau bê bối lái xe khi say rượu và bị bắt. Con số cụ thể không được tiết lộ.

Theo Insight, tháng 9/2021, Kwak Do Won đóng chính trong một TVC quảng cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc. Theo thỏa thuận ký kết, nếu nghệ sĩ vướng tranh cãi, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, họ phải hoàn trả tiền lương.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã gỡ quảng cáo của Kwak Do Won.

Kwak Do Won sụp đổ hình ảnh vì bê bối lái xe khi say rượu. Ảnh: Insight.

Đơn vị này và nhà sản xuất liên quan đang đàm phán với công ty quản lý của nam diễn viên về vấn đề bồi thường hợp đồng. Kwak Do Won hiện còn bộ phim Firemen chờ phát hành. Trong khi đó, nhà sản xuất dự án Villains chưa lên tiếng về việc có cắt vai Kwak Do Won khỏi tác phẩm hay không.

Ngày 25/9, cảnh sát thông báo bắt giữ Kwak Do Won vì tội lái xe khi uống rượu bia ở Jeju. Thời điểm đó, nồng độ cồn trong máu của nam diễn viên đo được là 0,08% - cao hơn mức phạt thu hồi giấy phép.

Theo tờ Newsis, cảnh sát bắt giữ Kwak Do Won sau khi nhận được tin báo của người dân. Nguồn tin này cho biết nam diễn viên có thái độ hợp tác với cảnh sát trong quá trình điều tra.

Nam diễn viên Kwak Do Won sinh năm 1973. Anh nổi tiếng với các vai diễn trong phim Mister M, The Yellow Sea, Nameless Gangster, The Rule of Time, Law, The Wailing… Theo Wikitree, Kwak Do Won đã chuyển đến sống tại Jeju trong thời gian gần đây.