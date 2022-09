Kwak Do Won bị bắt giữ vì lái xe khi say rượu

Cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Kwak Do Won sau khi nhận được tin báo từ người dân. Nồng độ cồn đo được trong cơ thể của nam diễn viên là 0.08%.

Nam diễn viên Kwak Do Won.

Ngày 25/9, Wikitree đưa tin nam diễn viên Kwak Do Won bị cảnh sát bắt giữ vì tội lái xe khi uống rượu bia ở Jeju.

Khoảng 5h sáng ngày 25/9, Kwak Do Won đã lái xe khoảng 10 km từ thị trấn Hallim đến thị trấn Aewol. Thời điểm đó, nồng độ cồn trong máu của nam diễn viên đo được là 0.08% - cao hơn mức phạt thu hồi giấy phép.

Theo tờ Newsis, cảnh sát bắt giữ Kwak Do Won sau khi nhận được tin báo của người dân. Nguồn tin này cho biết nam diễn viên có thái độ hợp tác với cảnh sát trong quá trình điều tra.

Yonhap News và các phương tiện truyền thông khác tại Hàn Quốc đưa tin người dân phát hiện Kwak Do Won khi nam diễn viên đang đỗ xe giữa đường, trước trường tiểu học Eoeum, thị trấn Aewol. Họ đã chạy tới đánh thức nam diễn viên và gọi cảnh sát để kiểm tra nồng độ cồn của Kwak Do Won.

Nồng độ cồn trong máu của Kwak Do Won là 0.08%. Ảnh: Wikitree.

Công ty quản lý của Kwak Do Won - Mada Entertainment - cũng đã lên tiếng thừa nhận hành vi điều khiển phương tiện cá nhân khi đang say rượu của nam diễn viên. Nhiều khán giả ủng hộ Kwak Do Won bày tỏ sự thất vọng về hành động của anh.

Nam diễn viên Kwak Do Won sinh năm 1973. Anh nổi tiếng với các vai diễn trong phim Mister M, The Yellow Sea, Nameless Gangster, The Rule of Time, Law, The Wailing… Theo Wikitree, Kwak Do Won đã chuyển đến sống tại Jeju trong thời gian gần đây.