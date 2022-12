Kroos ủng hộ Pháp hạ Argentina ở chung kết World Cup

"Dự đoán chung kết World Cup à? Tôi sẽ chọn Pháp bởi lý do cá nhân. Aurelien Tchouameni và Edouardo Camavinga, hai đồng đội của tôi, đang khoác áo tuyển Pháp. Thành thật mà nói với một cầu thủ có sự nghiệp như Lionel Messi, Argentina vô địch World Cup cũng chẳng có gì lạ", Toni Kroos phát biểu.

Với Pháp, họ đang là nhà đương kim vô địch World Cup và đã có lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở chung kết. Trong khi đó, Argentina cũng từng có hai lần lên đỉnh thế giới. Tuy nhiên, lần gần nhất "Albicelestes" được tận hưởng vinh quang đã diễn ra từ năm 1986 khi Diego Maradona vẫn còn đang ở đỉnh cao phong độ.

Về phía Messi, siêu sao sinh năm 1987 xác nhận chung kết World Cup 2022 sẽ là lần cuối cùng anh xuất hiện ở Cúp thế giới: "Rất vui khi chung kết lại là trận cuối cùng trong sự nghiệp tại World Cup của tôi. Nhiều năm trước, tôi không nghĩ mình sẽ lại được dự trận tranh vô địch Cúp thế giới. Đây là kết thúc đẹp nhất đối với tôi".

Tuy nhiên, một số đồng đội ở tuyển Argentina lại muốn "El Pulga" thay đổi ý định giã từ sự nghiệp quốc tế như Emiliano Martinez hay Cristian Romero.

"Với tôi, Messi có thể chơi bóng đến 50 tuổi. Anh ấy là cầu thủ sắc sảo, trông vẫn rất tốt. Messi biến mọi thứ trở nên dễ dàng. Đó mới là điều khó làm nhất. Messi sẽ đưa trái bóng vào góc hiểm nhất và nếu trượt thì vẫn đi vào cột hoặc xà. Cái chân trái đó nhỏ bé nhưng rất mạnh mẽ", Martinez chia sẻ.

Trung vệ Cristian Romero cũng chung nhận định: "Tôi hy vọng đây không phải kỳ World Cup cuối cùng của Messi. Câu chuyện này luôn được nói tới. Chúng tôi sẽ thuyết phục anh ấy không chia tay đội tuyển. Các cầu thủ đều vui khi được chơi cùng đồng đội như Messi".

Trận chung kết World Cup sẽ diễn ra lúc 22h ngày 18/12 tới.

