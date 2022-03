Kristen Stewart: 'Tôi choáng váng khi nhận đề cử Oscar'

Nữ diễn viên chia sẻ bản thân “thực sự kinh ngạc" khi nhận đề cử Oscar 2022 cho vai chính phim tiểu sử “Spencer”.

Theo ET, nữ diễn viên Kristen Stewart đã góp mặt trong lễ trao giải phim Tinh thần Độc lập 2022 tổ chức ngày 6/3 tại Santa Monica, Mỹ. Trên thảm xanh của sự kiện, cô chia sẻ với phóng viên Will Marfuggi của ET cảm nghĩ khi được nhận đề cử Oscar 2022 cho vai diễn trong phim Spencer.

Pablo Larraín và Kristen Stewart trên thảm xanh lễ trao giải phim Tinh thần Độc lập 2022. Ảnh: ET.

“Tôi thực sự kinh ngạc, xúc động và choáng váng đến không thể tin được khi nhận đề cử Oscar. Tôi yêu bộ phim này. Từ khi nhận đề cử, hôm nay tôi mới gặp đạo diễn Spencer Pablo Larraín lần đầu tiên. Được thấy vẻ hân hoan trên khuôn mặt anh ấy, thấy những nỗ lực mà cả hai đã bỏ ra giờ hóa thành nụ cười, tôi thấy rất hạnh phúc”, nữ diễn viên chia sẻ.

Đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai Công nương Diana trong Spencer đánh dấu lần đầu tiên tài diễn xuất của Stewart được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ ghi nhận. Cô coi đây là trái ngọt trong sự nghiệp điện ảnh của mình.

Nữ diễn viên hài lòng với việc có cơ hội góp mặt trong một tác phẩm được giới phê bình ghi nhận, đặc biệt khi lời khen ấy dành cho màn trình diễn của mình.

“Trước nay tôi chưa từng có cơ hội đến gần với giải thưởng như này. Thế nên, chưa nói tới việc được đề cử, chỉ riêng trải nghiệm góp mặt trong một bộ phim như Spencer đã là rất ấn tượng với tôi rồi”, Stewart chia sẻ.

Cạnh tranh với Kristen Stewart tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc của Oscar 2022 là Jessica Chastain, Olivia Colman, Penelope Cruz và Nicole Kidman. Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 sẽ được tổ chức vào tối 27/3 tại rạp Dolby thuộc khu tổ hợp giải trí Hollywood & Highland Center, Los Angeles, California (Mỹ).