Kristen Stewart - ngôi sao phá vỡ quy tắc thảm đỏ

Trước khi mặc quần dài, áo crop top lên thảm đỏ LHP Cannes 2022, Kristen Stewart từng nhiều lần khiến cô trở nên khác biệt giữa dàn mỹ nhân.

Mỗi năm, thảm đỏ Cannes chứng kiến sự đổ bộ từ hàng trăm mỹ nhân, bao gồm diễn viên, hoa hậu, người mẫu. Để trở thành tâm điểm tại sự kiện đình đám này không dễ, bởi ai cũng cố gắng mặc lộng lẫy, "chặt chém" nhất.

Nhưng Kristen Stewart đã làm được điều này, tại Cannes 2022, theo cách riêng của cô. Tạp chí Vogue Anh đăng bài viết về Stewart với tiêu đề "Kẻ nổi loạn trên thảm đỏ Kristen Stewart chưa bao giờ đẹp hơn thế".

Bí quyết để khác biệt

Không đầm dạ hội cồng kềnh, lộng lẫy, không váy xuyên thấu, Kristen Stewart ghi dấu ấn với ba bộ đồ. Đầu tiên, tại sự kiện công chiếu phim Crimes of Our Future, nữ diễn viên kết hợp áo crop top đính kết lấp lánh cùng chân váy thắt nơ kiểu cách. Đến buổi công chiếu The Innocent, ngôi sao 32 tuổi xuất hiện trên thảm đỏ với quần dài vải tweed, crop top cúp ngực gợi cảm. Cô búi tóc cao, đeo trang sức cùng phụ kiện kính mắt hiệu Oliver Peoples.

Tạp chí Elle bình luận Kristen Stewart tạo dáng chuyên nghiệp như cách cô vẫn làm trong một thập kỷ qua.

Kristen Stewart là một trong những ngôi sao thời trang của mùa Cannes 2022. Ảnh: Getty.

Điều thú vị ở Kristen Stewart là người ta luôn biết trước cô sẽ mặc đồ Chanel nhưng vẫn bất ngờ theo một cách nào đó. Trong một sự kiện quảng bá khác, cũng thuộc khuôn khổ Cannes, Stewart nổi bật với bộ jumpsuit tweed màu đỏ. Mẫu thiết kế thuộc bộ sưu tập Resort 2023, được trình làng cách đây không lâu.

Vogue đánh giá ngôi sao Chạng vạng đã biến trang phục tưởng chừng cứng cáp, gò bó trở nên "dễ thở", phóng khoáng hơn. Khác với phiên bản sàn runway, Stewart chọn phong cách không nội y. Cô mix thêm phụ kiện giày platform đen và kính phi công sành điệu.

Cá tính và vẫn gợi cảm, đó là tuyên ngôn thời trang của Kristen Stewart. Tara Swennen, stylist lâu năm của nữ diễn viên, chia sẻ khi chọn đồ cho Stewart, không phải lúc nào họ cũng nhắm đến những bộ sưu tập mới nhất.

"Chúng tôi thích tìm kiếm những sản phẩm Chanel nguyên bản để nói lên gu thẩm mỹ của Kristen. Chúng tôi thích pha trộn và kết hợp các mẫu khác nhau từ nhiều bộ sưu tập để tạo ra vẻ ngoài đặc biệt", Tara Swennen nói.

Theo Vogue Anh, việc đeo kính mắt lên thảm đỏ thường vẫn gây tranh cãi, thậm chí bị cho là thời trang đường phố. Isabelle Huppert, Susan Sarandon và Stewart thuộc số ít những ngôi sao xóa được định kiến này. Swennen khẳng định để làm được điều đó, bí quyết của họ là "tự tin tuyệt đối".

Tranh cãi

LHP Cannes lần thứ 75 không phải sự kiện đầu tiên hay duy nhất công chúng chứng kiến Kristen Stewart phá vỡ quy tắc thời trang thảm đỏ. Quay ngược lại cột mốc cách đây 4 năm (2018), cũng tại Cannes, người đẹp từng phủ sóng các mặt báo với hình ảnh cởi giày cao gót, đi chân trần ngay trên thảm đỏ.

Hay mới nhất, ở lễ trao giải Oscar lần thứ 94, Kristen Stewart mặc shorts đến sự kiện. Vẫn là phong cách không nội y, Stewart phối thêm áo sơ mi trong suốt, jacket đen. "Nàng Bella", khi ấy nhận đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc với tác phẩm Spencer, nhận được nhiều lời tán dương. Người hâm mộ đồng loạt chia sẻ ảnh của Stewart.

Ngôi sao Chạng vạng trên thảm đỏ Oscar 2022. Ảnh: Getty.

Cây bút thời trang Vanessa Friedman của New York Times bày tỏ: "Kristen Stewart phá vỡ một số quy tắc thảm đỏ Oscar. Không váy nàng tiên cá, cũng không đầm công chúa. Đã đến lúc rồi".

Nhà phê bình phim Guy Lodge nhận định: "Chỉ nhìn vào trang phục của Kristen Stewart và tôi tin tưởng cô ấy sẽ chiến thắng. Bởi chúng ta cần thấy bộ cánh ấy trên sân khấu khi phát biểu nhận giải".

"Kristen Stewart luôn là chính cô ấy và tôi cảm thấy tự hào" - một người hâm mộ ủng hộ thần tượng.

Tuy nhiên, tranh cãi là điều khó tránh. Không ít ý kiến cho rằng bộ cánh diện tại Oscar của Kristen Stewart tạo cảm giác đơn giản, không phù hợp với sự kiện trang trọng của Viện Hàn lâm. "Bộ trang phục dành cho thảm đỏ MTV", "Cô ấy mặc đồ như đang đi biển"... là những nhận xét trái chiều.

Stylist Tara Swennen khi đó giải thích trên tạp chí Harper’s Bazaar: "Đây là ngày đặc biệt của cô ấy. Do đó, điều chúng tôi quan tâm nhất là một bộ trang phục thể hiện đúng nhất con người Kristen Stewart. Cô ấy đã mặc rất nhiều bộ đầm trong đời. Nhưng hôm nay, cô có thể mặc bất cứ thứ gì mình muốn".

Lý do Kristen Stewart chấp nhận mạo hiểm

Theo WWD, Kristen Stewart lựa chọn sự khác biệt đồng nghĩa với việc cô chấp nhận rủi ro. Khi được học điều gì ẩn sau sự dũng cảm ấy, Stewart đáp: "Tôi sẽ cảm thấy thật tồi tệ nếu như không làm thế. Điều tôi sợ hơn cả là bị 'thuần hóa'".

Màn cởi giày gây xôn xao tại Cannes năm 2018. Ảnh: Getty.

Là đại sứ Chanel sau hàng thập kỷ, ngôi sao sinh năm 1990 bật mí cô được phép khai thác câu chuyện riêng của mình trong dòng chảy chung của nhà mốt Pháp. Stewart coi mỗi fashion show giống như một bộ phim và thích thú khám phá câu chuyện ẩn bên trong đó. Khi thấy một mẫu thiết kế yêu thích, cô sẽ đi tìm câu chuyện.

"Tôi chưa bao giờ có cảm giác mặc thiết kế của người khác. Và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình đang bán hay tiếp thị một sản phẩm. Tôi luôn cảm thấy được là chính mình".

Kristen Stewart cũng bật mí stylist Tara Swennen thường chuẩn bị rất nhiều trang phục. Bởi họ không thể biết tâm trạng của Stewart ngày hôm đó như thế nào. “Tôi khiến những người trong ê-kíp phát điên lên mất. Nhưng không ai nổi giận với tôi. Họ luôn khuyến khích tôi làm điều mình thích”, nữ diễn viên nói vui khi trả lời phỏng vấn WWD.