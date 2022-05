Kristen Stewart khoe cơ bụng số 11 trên thảm đỏ Cannes

Ngày 23/5 (giờ Pháp), Liên hoan phim Cannes trở nên nhộn nhịp với sự xuất hiện của dàn diễn viên Crimes Of The Future gồm Kristen Stewart, Léa Seydoux, Viggo Mortensen - tài tử nổi tiếng từ loạt phim Chúa Nhẫn, Scott Speedman... Trên thảm đỏ, nữ chính Stewart mặc crop-top nạm đá kết hợp chân váy đính nơ to bản.