Kristen Stewart có đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp

Sáng 8/2 (giờ Mỹ), danh sách đề cử chính thức của Oscar đã được công bố. Lễ trao giải năm nay sẽ vinh danh 32 tác phẩm, nghệ sĩ và nhà làm phim xuất sắc.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 được tổ chức vào ngày 27/3 (giờ Mỹ) tại rạp Dolby thuộc khu tổ hợp giải trí Hollywood & Highland Center, Los Angeles, California (Mỹ). Sáng 8/2 (giờ Mỹ), danh sách đề cử đã được hai gương mặt quen thuộc của truyền hình Mỹ là Leslie Jordan và Tracee Ellis Ross công bố trong sự kiện trực tuyến.

Không ngoài dự đoán, hạng mục phim xuất sắc năm nay là cuộc cạnh tranh giữa các tựa phim Belfast, CODA, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog và West Side Story. Đây đều là những tựa phim đã giành nhiều giải thưởng quan trọng tiền Oscar.

Theo thống kê của IMDb, vai diễn trong Spencer đã mang về cho Kristen Stewart hơn 50 đề cử cùng chiến thắng tại các liên hoan phim lớn nhỏ. Ảnh: IMDb.

Đặc biệt, tác phẩm Drive My Car của đạo diễn Ryusuke Hamaguchi nhận đề cử ở cả hai hạng mục Phim xuất sắc và Phim quốc tế xuất sắc. Năm 2020, bộ phim Parasite của đạo diễn Bong Joon Ho từng được đề cử ở cả hai hạng mục này và giành chiến thắng kép.

Hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc là cuộc chạy đua giữa các tài tử Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Will Smith và Denzel Washington. Trong danh sách này, chỉ có Javier Bardem và Denzel Washington từng chiến thắng Oscar. Benedict Cumberbatch và Andrew Garfield từng nhận 2 đề cử còn Will Smith là 4.

Jessica Chastain, Olivia Colman, Penelope Cruz, Nicole Kidman và Kristen Stewart là những cái tên cạnh tranh ở hạng mục dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc. Olivia Colman từng giành một giải Oscar cho nữ chính xuất sắc năm 2019 với The Favourite (2018). Năm 2009, Penelope Cruz thắng giải Oscar cho nữ phụ xuất sắc với phim Vicky Cristina Barcelona (2008). Nicole Kidman giành tượng vàng cho nữ chính tại Oscar 2003 với The Hour (2002).

Với vai Công nương Diana trong Spencer, Kristen Stewart đã có đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. Vai nữ chính trong The Eyes of Tammy Faye mang về cho Jessica Chastain đề cử Oscar thứ ba trong sự nghiệp. Penelope Cruz cùng Javier Bardem trở thành cặp vợ chồng nghệ sĩ tiếp theo cùng nhận đề cử cho vai chính xuất sắc tại một Lễ trao giải Oscar.

Chùm phim bom tấn hành động kinh phí lớn đáng chú ý trong năm qua gồm Dune, Free Guy, No Time to Die, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings và Spider-Man: No Way Home đều nhận được đề cử cho Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc.

Dune nhận thêm 9 đề cử khác, bao gồm hạng mục quan trọng Phim xuất sắc và Kịch bản chuyển thể xuất sắc. No Time to Die có thêm một đề cử dành cho ca khúc nhạc phim.