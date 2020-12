Kpop và những dấu ấn trong năm 2020

Tại lễ trao giải MAMA 2020, TWICE gây bất ngờ khi biểu diễn ca khúc chưa từng công bố mang tên Cry For Me. Ban đầu, nhóm nhạc có ý định dành tặng fan, tuy nhiên, nhờ sự đón nhận nhiệt tình từ khán giả, TWICE quyết định sẽ phát hành ca khúc này. Trước đó, nhiều sản phẩm của TWICE bị nhận xét nhạt nhòa, không gây tiếng vang như kỳ vọng, vì vậy, Cry For Me được người hâm mộ kỳ vọng sẽ là ca khúc giúp nhóm nhạc 9 thành viên lội ngược dòng.