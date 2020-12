Kpop thay đổi hay lụi tàn?

Kpop chật vật tìm cách thích nghi sau ảnh hưởng của đại dịch. Ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc đang thay đổi hay dần lụi tàn theo cách họ không ngờ tới?

2020 là năm đầy biến động của thị trường Kpop.

Nguy cơ tạo ra làn sóng “siêu lây nhiễm” Covid-19 gần đây của giới showbiz làm danh tiếng ngành công nghiệp âm nhạc suy giảm không ít. Tuy nhiên, Kpop vẫn còn nhiều cơ hội cứu vãn tình thế.

Thành công của BTS, danh tiếng quốc tế của BlackPink hay sự trở lại đầy mạnh mẽ đến bất ngờ của Bi Rain là “ánh sáng cuối đường hầm”. Ngoài ra, việc thích nghi với đại dịch và tạo ra những buổi diễn trực tuyến giúp Kpop dần bước vào cuộc chơi mới.

Đã đến lúc định nghĩa lại ngành công nghiệp Kpop.

BTS được đề cử Grammy

Không ngoa khi nói BTS đã làm nên lịch sử Kpop trong năm 2020, tạo nên nhiều thành tích quốc tế mà không nhóm nhạc nào có được.

Với kỷ lục là nhóm nhạc đầu tiên có đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và được đề cử đề cử giải Grammy lần thứ 63, 7 chàng trai trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử Kpop đạt cùng lúc hai thành tích này trong cùng một năm.

Sau khi phát hành, Dynamite - ca khúc được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh đứng ở hai vị trí cao nhất của Billboard trong bảy tuần liên tiếp. Ca khúc với thể loại pop kết hợp disco phá kỷ lục về số lượt xem cao nhất trong 24 giờ với 101,1 triệu lượt.

Sau đề cử ở Grammy, BTS hiện là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên được đề cử cho cả ba giải thưởng âm nhạc lớn của Mỹ, cùng với Billboard Music Awards và American Music Awards.

BTS đạt nhiều thành tích quốc tế đáng nể.

Kpop thay đổi cuộc chơi

Quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt giữa mùa dịch bệnh đồng nghĩa với việc chuỗi sự kiện trực tiếp bao gồm buổi hòa nhạc, lễ hội, fan meeting trong năm lần lượt bị hủy bỏ.

Theo Hiệp hội Công nghiệp Nhãn hàng Hàn Quốc, tính đến tháng 10, ước tính thiệt hại từ việc hủy các buổi biểu diễn đã lên đến hơn 130 tỷ won (khoảng 120 triệu USD ).

Để đối phó với thảm họa do đại dịch gây ra, các ông lớn của ngành công nghiệp âm nhạc đã tích cực thay đổi cuộc chơi, tìm hướng đi mới. Giải pháp khôn ngoan nhất là tổ chức các sự kiện trực tuyến.

Từ Bang Bang Con của BTS với hơn 750.000 khán giả online, đến loạt phim Beyond Live của SM Entertainment (có sự tham gia của SuperM, Super Junior và NCT), các sự kiện trực tiếp trở thành cứu cánh cho Kpop và cả người hâm mộ toàn thế giới.

Sự kiện ký tặng người hâm mộ ảo của BlackPink cũng là bước ngoặt lớn được các ông lớn ngành công nghiệp âm nhạc đưa ra.

Ca sĩ mắc Covid-19 và nguy cơ siêu lây nhiễm

Ngày 30/11, showbiz Hàn rúng động với thông tin Bitto nhóm Up10tion mắc Covid-19. Thành viên khác trong nhóm là Kogyeol cũng cho kết quả dương tính với nCoV.

Điều đáng nói, nam ca sĩ đã tiếp xúc với nhiều nghệ sĩ khác trong lúc ghi hình một chương trình. Danh sách đầy đủ gồm aespa, Stray Kids, NCT, BTOB 4U, AKMU, CNBLUE, Henry Lau, STAYC, TREASURE, WOODZ, DRIPPIN, BAE173, Natty, woo!ah!...

Ngày 1/12, Yuehua Entertainment thông báo hai thành viên nhóm Everglow là Wang Yiren và Kim Shi Hyun mắc Covid-19. Họ mắc bệnh trong quá trình tiếp xúc với người quen dương tính với SARS-CoV-2.

Việc nhiều ngôi sao mắc Covid-19 đẩy ngành giải trí Hàn Quốc vào con đường lụi tàn.

Việc bốn ngôi sao Kpop đang bị nhiễm bệnh (Yiren và Sihyeon của nhóm Everglow, Bitto và Kogyeol của nhóm Up10tion) chỉ là bước đầu của việc bùng phát ổ dịch trong ngành giải trí.

Tính đến nay, danh sách người nhiễm bệnh trong giới giải trí ghi thêm tên ca sĩ Chung Ha, Jaehyun (nhóm Golden Child), chưa kể đến nhân viên làm việc cùng công ty. Sau sự việc nhiều ca sĩ mắc Covid-19, truyền thông lo sợ giới giải trí thành nơi bùng phát dịch bệnh.

Một người làm trong ngành giải trí tiết lộ với SCMP rằng họ có mối lo ngại lớn về sự lây lan của Covid-19. Nguy cơ mắc bệnh không chỉ đến từ các ngôi sao, nguy hiểm hơn là ê-kíp làm việc cùng họ ở khu vực hậu trường, chuyên gia trang điểm, nhà tạo mẫu, quản lý và trợ lý…

Nỗ lực thay đổi cuộc chơi của Kpop từ đó cũng dần đi vào ngõ cụt.

Blackpink gây tranh cãi

Hồi tháng 7, BlackPink xuất hiện tại chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon để quảng bá bản hit How You Like That. Bốn cô gái giới thiệu văn hóa nước nhà bằng cách diện hanbok xuất hiện trên đài truyền hình Mỹ.

Tuy nhiên, các thành viên BlackPink nhận phản ứng trái chiều vì diện hanbok cách tân.

Người hâm mộ tại Hàn Quốc cho rằng BlackPink không tôn trọng văn hóa truyền thống, phá vỡ quy tắc lâu đời về hanbok. Antifan thừa cơ hội cho rằng các idol làm xấu mặt đất nước, những đường cắt cúp ngắn khiến hanbok trở nên quá gợi dục.

Tuy nhiên, Trung tâm Cải tiến Hanbok và Dan Ha - nhà thiết kế trang phục của Jennie và Rose - đều tuyên bố việc xét nét gay gắt và đưa ra cái nhìn tiêu cực theo cách không cần thiết sẽ cản trở nỗ lực quảng bá lành mạnh cho hanbok, làm giảm sức hấp dẫn của trang phục truyền thống.

Hanbok cách tân của BlackPink làm dậy sóng giới giải trí Hàn Quốc.

Phim tài liệu về idol

Phim tài liệu về hậu trường và cuộc sống của người nổi tiếng trở thành xu hướng trong năm nay. Người hâm mộ Hàn Quốc nói riêng và quốc tế nói chung thường tò mò về đời tư của idol. Điều này thúc đẩy các nhà sản xuất tạo ra nhiều bộ phim tài liệu.

Chỉ một ngày sau khi phát hành, Blackpink: Light Up the Sky đứng ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng toàn cầu của Netflix. Bộ phim tài liệu gồm chín phần mang tên Twice: Seize the Light cũng đạt thành công vượt trội. Tập đầu tiên của series nói về nhóm Twice đạt hơn 5,3 triệu lượt xem.

Series Break The Silence của BTS cũng trở thành nơi phát hiện những bí mật thú vị của 7 chàng trai và là cầu nối quan trọng giữa nhóm nhạc và người hâm mộ.

Con cưng thế hệ mới

Ngày 17/11, aespa ra mắt.

Đây là nhóm nhạc nữ đầu tiên sau 6 năm của SM Entertainment. Từ khi Red Velvet ra mắt năm 2014, SM không quá mặn mà với idol nữ. Điều này đã khiến girl group aespa trở thành con cưng Kpop thế hệ mới.

Karina và Ningning hiện là hai thành viên được ưu ái của aespa.

aespa gồm bốn thành viên Karina, Giselle, Winter và Ningning. Các thành viên có độ tuổi từ 18-20, trong đó Ningning là em út và là thành viên duy nhất đến từ Trung Quốc.

Ra mắt được khoảng một tháng với đĩa đơn đầu tay Black Mama, nhóm được đề cử Rookie of the Year, K-wave Popular Award, Popularity Award của giải Seoul Music Awards 2021.

Sau khi thành lập, nhóm thường xuyên bị đặt lên bàn cân với BlackPink. Với sự ưu ái từ chính ông lớn SM Entertainment, nhóm được kỳ vọng đủ khả năng và tiềm lực tham gia cuộc chơi Kpop do BlackPink làm chủ gần đây.

Sự trở lại mạnh mẽ của Bi Rain

Màn “hồi sinh” mạnh mẽ của Bi Rain ở tuổi 38 là điều người hâm mộ ít ngờ tới.

Bi Rain từng tạo tiếng vang và là ngôi sao Kpop nổi tiếng toàn cầu. Từ bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc đến hai dự án đóng chính của Hollywood, anh có sự nghiệp thăng tiến được nhiều ngôi sao ao ước.

Song, kể từ năm 2014, sự nghiệp của Bi Rain bắt đầu bấp bênh. Ngôi sao một thời không thể bắt kịp xu hướng âm nhạc mới. Tranh cãi lên đỉnh điểm khi ca khúc Gang (2017) bị nhiều nhà phê bình và người nghe nói cũ kỹ, tư duy lạc hậu.

Bi Rain có một năm đầy thành công.

Tuy nhiên, điều lạ là MV này hiện có 19 triệu lượt xem sau ba năm nhận nhiều chê bai.

Điều đáng nói, sự nổi tiếng trở lại của ca khúc và Bi Rain chủ yếu do các meme và bản nhại xuất hiện trên mạng từ năm 2018.

Sau khi xem xong các bản chế, người hâm mộ tìm đến bản gốc và kiểm tra xem Gang của Rain hấp dẫn đến mức nào.

Ngoài ra, hình ảnh lực lưỡng, cơ bụng 6 múi, trở lại cân nặng bằng với lúc anh 21 tuổi một lần nữa đưa Bi Rain trở lại với công chúng.

Thừa thắng xông lên, nam ca sĩ cùng Lee Hyori và Yoo Jae Suk thành lập nhóm nhạc SSAK3.

Từ khi debut, họ bị truyền thông Hàn gọi là “tân binh ngang ngược” khi nhanh chóng leo lên các bảng xếp hạng uy tín.

Tuy nhiên, theo như Lee Hyori, mục đích ra mắt của họ là “quét sạch mùa hè, hết hè chúng tôi sẽ giải tán”. Vì vậy, nhóm nhanh chóng tan rã trong sự tiếc nuối của khán giả và người hâm mộ lâu năm.