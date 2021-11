eFootball 2022 bị hoãn, Konami hoàn tiền cọc

Bản cập nhật cải thiện đồ họa, sửa lỗi của eFootball 2022 bị lùi ngày phát hành sang đầu năm 2022, thay vì ngày 11/11 như dự kiến.

Theo thông báo của Konami, bản cập nhật 1.0.0 của eFootball 2022 (tên hiện tại của dòng game Pro Evolution Soccer - PES) sẽ phát hành vào đầu năm 2022 thay vì ngày 11/11. Những người đã đặt trước gói Premium Player Pack sẽ được hoàn tiền do một số nội dung trong gói chỉ xuất hiện sau khi cập nhật lên bản 1.0.0 (đã bị hoãn).

Gói trả tiền Premium Player Pack của eFootball 2022 gồm 2.800 eFootball Coins (tiền ảo trong game) và 6 thẻ quay cầu thủ, trong khi bản thân game được phát hành miễn phí.

Thông báo hoãn ngày phát hành eFootball 2022 phiên bản 1.0.0. Ảnh: Konami.

Phiên bản 1.0.0 dự kiến sửa nhiều lỗi đồ họa, bổ sung các nội dung còn thiếu của eFootball 2022. eFootball 2022 được Konami phát hành rộng rãi vào tháng 9 nhưng chưa thực sự hoàn chỉnh, bị người dùng chỉ trích do lỗi đồ họa, nội dung nghèo nàn. Đây cũng là trò chơi tệ nhất trên Steam trong ngày đầu ra mắt với 92% đánh giá tiêu cực.

Không chỉ Steam, lượng đánh giá tiêu cực về eFootball 2022 cũng xuất hiện nhiều trên Internet. Hình ảnh liên quan đến ngoại hình cầu thủ, tác động vật lý kỳ lạ trong game trở thành đề tài thảo luận, chủ đề ảnh chế (meme).

Nhiều game thủ thắc mắc lý do eFootball 2022 có thể ra mắt với chất lượng tệ như vậy, nhất là sau khi Konami phải mất thêm một năm so với dự kiến để hoàn thiện game. So sánh eFootball 2022 với FIFA 22 của EA Sports, có vẻ tựa game bóng đá của Konami đang nhận nhiều bất lợi.

Vào tháng 10, Konami cho biết bản cập nhật 0.9.1 sẽ sửa nhiều lỗi trong eFootball 2022. Tuy nhiên, phiên bản này bị dời sang tháng 11 và dự kiến phát hành trong tuần này.

"Chúng tôi đang cố gắng hết mức để mang đến trải nghiệm xứng đáng cho người chơi vào mùa xuân năm 2022", Konami cho biết trong thông báo dời bản cập nhật 1.0.0 của eFootball 2022 sang đầu năm sau. Đó cũng là thời điểm eFootball 2022 cho di động được phát hành.