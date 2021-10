KMS Technology nhận giải 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2021'

Công ty KMS Technology được vinh danh tại giải thưởng “Những nơi làm việc tốt nhất châu Á 2021” do tạp chí HR Asia Magazine tổ chức và bình chọn.

“Best Companies to Work for in Asia - Nơi làm việc tốt nhất châu Á” là giải thưởng quốc tế uy tín, được HR Asia tổ chức thường niên nhằm đánh giá trải nghiệm nhân viên và vinh danh những môi trường làm việc hàng đầu trong khu vực. Năm 2021, KMS Technology vượt qua 581 hồ sơ doanh nghiệp ở Việt Nam để nhận giải thưởng này.

Kết quả khảo sát cho thấy điểm bình quân tại các hạng mục đánh giá của KMS Technology đều vượt bình quân của nhóm ngành Công Nghệ Thông Tin (CNTT) nói riêng và những ngành khác nói chung tại thị trường Việt Nam và châu Á. Giải thưởng là sự công nhận cho mục tiêu tạo dựng văn hóa doanh nghiệp, đặt con người làm nền tảng vững chắc của KMS Technology, đưa công ty tiến xa trên hành trình xây dựng thương hiệu vững mạnh cùng môi trường làm việc tốt.

Ông Trần Trọng Đại - Tổng giám đốc KMS Technology Việt Nam - chia sẻ: “Trong năm 2021 đầy thách thức, việc được vinh danh tại một giải thưởng quy mô châu lục là phần thưởng xứng đáng của đội ngũ lãnh đạo, quản lý và các phòng ban phụ trách trải nghiệm nhân viên. Chúng tôi đã nỗ lực xây dựng môi trường làm việc trong suốt 12 năm qua nhằm đem lại trải nghiệm tốt nhất cho hơn 1.200 nhân viên đang làm việc tại TP.HCM và Đà Nẵng”.

KMS Technology là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn và phát triển sản phẩm phần mềm cho thị trường Mỹ và quốc tế. Trong 12 năm hoạt động, KMS đạt được sự tín nhiệm của khách hàng toàn cầu về chất lượng sản phẩm và trình độ chuyên môn cao của đội ngũ kỹ sư người Việt.

Năm 2021, doanh nghiệp mở rộng hướng kinh doanh, tập trung vào các dịch vụ và giải pháp phần mềm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, công ty cũng đẩy mạnh kinh doanh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương thông qua các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số ngành tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, khởi đầu từ thị trường Australia, Singapore và Việt Nam.

Từ đầu năm 2020, KMS Technology đã linh hoạt chuyển đổi cách thức vận hành với mô hình cộng tác làm việc linh động HWM (Hybrid working model) và tạo điều kiện để nhân viên làm việc tại nhà. Song song đó, nhân viên được tư vấn và hỗ trợ về sức khoẻ, y tế và trang thiết bị phục vụ công việc. Ngoài ra, những hoạt động gắn kết nội bộ trực tuyến như rèn luyện thể chất, tinh thần và giải trí tại nhà, cũng được duy trì nhằm nâng cao đời sống tinh thần của nhân viên trong giai đoạn dịch Covid-19.

Ngoài danh hiệu "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2021", KMS Technology từng đạt không ít giải thưởng uy tín trong nhiều năm như “Top 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam”, danh hiệu “Sao Khuê trong lĩnh vực Dịch vụ gia công xuất khẩu phần mềm hay "100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”.