Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 18,3% trong quý I/2021

Kinh tế Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng 18,3% trong quý I/2021, phản chiếu đà phục hồi của kinh tế nước này trong lúc việc tiêm vaccine đang được triển khai trên thế giới.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc ghi nhận trong quý đầu tiên năm 2021 đạt 18,3%, cao vượt trội hơn so mới mức tăng trưởng 6,5% trong quý cuối cùng của năm cũ, theo Wall Street Journal hôm 16/4.

Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức dự báo 19,2% của các nhà kinh tế học được Wall Street Journal thăm dò.

Hàng hóa tại Liên Vân Cảng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFP.

Từ năm 1992 cho đến nay, tốc tăng trưởng 18,3% là con số kỷ lục trong các báo cáo tăng trưởng quý I hàng năm, vượt qua mức cao nhất được ghi nhận trước đây là 15,3% vào năm 1993.

Sản lượng công nghiệp trong tháng 3 tăng 14,1% so với cùng kỳ năm ngoái, chậm lại so với mức tăng 35,1% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 2 và cách khá xa so với mức dự báo là 17,2%.

Doanh số bán lẻ tăng trong tháng 3 tăng 34,2% so với cùng thời điểm năm 2020.

Đầu tư vào tài sản cố định quý I tại Trung Quốc ghi nhận mức tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước

Xuất khẩu của Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 3 cho thấy sự phục hồi kinh tế của nước này nhờ nhu cầu gia tăng trên toàn cầu khi mà các nước trên thế giới thúc đẩy chương trình tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19.

Tính theo đồng USD, xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 3 tăng 30,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Vào quý I/2020, khi đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát tại Trung Quốc, buộc nước này phải thực hiện nghiêm ngặt các lệnh phong tỏa, GDP trong quý I giảm tới 6,8%.

Trong năm 2020, GDP của Trung Quốc đạt 5.679 tỷ USD , chỉ tăng 2,3% so với năm 2019. Mặc dù vậy, Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn duy nhất của thế giới đạt mức tăng trưởng dương.

Năm 2021, chính phủ Trung Quốc chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng là 6% bởi nền kinh tế toàn cầu nói chung vẫn bị tác động mạnh bởi Covid-19 và căng thẳng vẫn chưa thuyên giảm trong quan hệ thương mại với Mỹ. Bên cạnh đó, nước này cũng đặt mục tiêu tạo ra 11 triệu việc làm mới ở thành thị và giữ tỷ lệ thất nghiệp thành thị ở mức 5,5%.