GDP của New Zealand đã suy giảm trong hai quý liên tiếp, đẩy nước này vào suy thoái kỹ thuật. Đồng nội tệ nước này cũng giảm giá sau khi dữ liệu GDP quý I được công bố.

Một chiếc thuyền buồm bên cạnh khu thương mại trung tâm (CBD) của Wellington ở New Zealand hồi năm 2017. Ảnh: Reuters.

Việc kinh tế New Zealand rơi vào suy thoái xảy ra khi ngân hàng trung ương tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 14 năm đã gây thiệt hại cho các doanh nghiệp và nhà sản xuất, trong khi thời tiết xấu ảnh hưởng đến các trang trại, Reuters đưa tin.

Dữ liệu chính thức được công bố hôm 14/6 cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã giảm 0,1% trong quý I năm 2023. Trước đó, vào quý IV năm ngoái, GDP của nước này ghi nhận mức giảm 0,7% đã được điều chỉnh.

Với hai quý tăng trưởng âm, đất nước này hiện trong thời kỳ suy thoái kỹ thuật. Đồng đôla New Zealand (NZD) đã giảm sau khi dữ liệu trên được công bố.

Dữ liệu của Cơ quan Thống kê New Zealand (Statistics New Zealand) cho thấy tốc độ tăng trưởng hàng năm chậm lại ở mức 2,2%. Nền kinh tế trong quý I của New Zealand cũng phải hứng chịu ảnh hưởng của bão Hale và Gabrielle, cũng như nhiều cuộc đình công của giáo viên.

“Các sự kiện thời tiết bất lợi do bão gây ra đã góp phần làm giảm các dịch vụ hỗ trợ làm vườn và vận tải, cũng như làm gián đoạn các dịch vụ giáo dục”, Jason Attewell, một lãnh đạo cấp cao của Statistics New Zealand, nhận định.

Trước khi số liệu GDP quý đầu tiên được công bố, ngân hàng trung ương New Zealand đã dự báo đất nước sẽ bước vào suy thoái vào quý II năm 2023, trong khi dự báo cập nhật vào tháng 5 của Bộ Tài chính kỳ vọng nước này sẽ tránh được suy thoái.

Ngân hàng trung ương nước này tăng lãi suất với tốc độ kỷ lục để kiểm soát lạm phát. Việc nền kinh tế New Zealand được xác nhận rơi vào suy thoái xảy ra bốn tháng trước cuộc tổng tuyển cử vào ngày 14/10, trong đó áp lực về chi phí sinh hoạt và suy thoái kinh tế chắc chắn sẽ xuất hiện.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp 3,4% của New Zealand vẫn gần mức thấp kỷ lục, du lịch đang phục hồi nhanh hơn dự kiến và nhập cư đang gia tăng, Bloomberg đưa tin.