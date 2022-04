Kinh tế Mỹ lần đầu tăng trưởng âm từ giữa năm 2020

Quý I vừa qua chứng kiến lần đầu tiên nền kinh tế Mỹ tăng trưởng âm từ giữa năm 2020, trong bối cảnh lạm phát và chính sách tiền tệ bị siết chặt có nguy cơ tạo ra suy thoái.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) nước này giảm 1,4% trong Quý I so với cùng kỳ năm 2021, giảm mạnh so với mức tăng trưởng 6,9% của Quý IV năm 2021, theo Financial Times.

Nếu tính theo mỗi kỳ 12 tháng, đây là lần đầu tiên kinh tế Mỹ tăng trưởng âm kể từ giữa 2020, khi lệnh phong tỏa phòng Covid-19 làm gián đoạn nghiêm trọng các hoạt động giao thương.

Dữ liệu tăng trưởng được công bố trong bối cảnh tâm lý lo ngại lạm phát phi mã cùng các biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (FED) có thể đẩy nền kinh tế Mỹ vào suy thoái.

Kinh tế Mỹ có nguy cơ rơi vào suy thoái. Ảnh: AFP.

Tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ bị đe dọa bởi lạm phát ở mức kỷ lục trong vòng 40 năm. Đây là hậu quả việc giá hàng hóa leo thang, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, cũng như chuỗi cung ứng hàng hóa bị gián đoạn vì Trung Quốc phong tỏa nhiều thành phố.

FED cho biết cơ quan này sẽ phản ứng mạnh nhằm đối phó với lạm phát. Các nhà đầu tư kỳ vọng lãi suất cơ bản sẽ được nâng từ mức 0,25-0,5% hiện nay lên 2,7% vào cuối năm.

Dù lạm phát tăng cao và quy mô nền kinh tế thu hẹp, nền kinh tế Mỹ vẫn có tín hiệu tích cực đến từ sức tiêu thụ của các hộ tiêu dùng. Chi tiêu cá nhân trong Quý I tăng 2,7%, cao hơn mức tăng trưởng 2,5% của cuối năm 2021.