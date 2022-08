Kinh phí 'Joker 2' tăng gấp ba phần một

"Joker: Folie à Deux", ra mắt năm 2024, có kinh phí xấp xỉ 150 triệu USD, gấp ba chi phí sản xuất phần một - 55 triệu USD.

Trong bối cảnh Warner Bros. tích cực cắt giảm chi phí và "khai tử" nhiều loạt phim, phần hai phim riêng về gã hề xiếc lại được đầu tư mạnh tay. Joker: Folie à Deux tiếp tục do Todd Phillips đạo diễn, Joaquin Phoenix đóng chính.

Hình ảnh Joaquin Phoenix cùng bản thảo kịch bản trên trang cá nhân của Todd Phillips.

Số liệu do Variety ghi nhận ngày 12/8, đánh dấu sự bất thường trong công tác đầu tư sản phẩm của hãng Warner Bros. Cũng theo Variety, chi phí đội lên để trả lương Joaquin Phoenix và Todd Phillips.

Phần một Joker ra mắt năm 2019 là một trong những dự án "tiết kiệm" của Warner Bros. với kinh phí 55- 70 triệu USD , nên việc "đội giá" gây nhiều tranh cãi.

Tạo hình Joker trong phần một.

Tổng kinh phí 150 triệu USD chỉ dành cho việc sản xuất phim và chưa bao hàm các khoản chi để quảng bá. Trong đó, đạo diễn Phillips và tài tử Joaquin Phoenix cùng nhận được mức thù lao 20 triệu USD . Thủ vai nữ chính, Lady Gaga được trả 10 triệu USD .

Nguồn tin từ Screen Rant tiết lộ Joker 2 sẽ mang đến nhiều đoạn nhạc kịch phức tạp, rất có thể do Lady Gaga thể hiện. Nhiều điểm tương đồng được chỉ ra khi so sánh phần 2 Joker với A Star is Born - bộ phim do nữ ca sĩ thủ vai từng đạt 8 giải đề cử Oscar. Tính tới hiện tại, nội dung của Joker 2 vẫn chưa có nhiều thông tin cụ thể.