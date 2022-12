Kình ngư 13 tuổi phá kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc

Nguyễn Thúy Hiền tiếp tục thi đấu ấn tượng khi hai lần phá kỷ lục nội dung 50 m tự do nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 ngày 13/12.

Kình ngư trẻ Nguyễn Thúy Hiền đem về tấm HCV đầu tiên cho đoàn Quân đội trong ngày thi đấu thứ hai môn bơi, diễn ra tại Cung thể thao dưới nước (Hà Nội). Thúy Hiền và Phạm Thị Vân (Thanh Hóa) tạo nên màn đua tranh kịch tính. Kết thúc 50 m bơi tự do, hai kình ngư cùng chạm thành bể với thời gian 26 giây 20 và cùng nhận HCV.

Thành tích của hai kình ngư đã vượt qua kỷ lục đại hội 26 giây 59 cho chính Thúy Hiền lập trong buổi thi vòng loại sáng 13/12. Kỷ lục mới của hai kình ngư này chỉ kém 5% so với kỷ lục quốc gia do Nguyễn Thị Ánh Viên lập hồi tháng 8/2017 là 26 giây 15.

Thúy Hiền (giữa) giành 4 HCV sau 2 ngày thi đấu. Ảnh: Bùi Lượng.

Thúy Hiền sau đó còn giành tấm HCV thứ hai trong ngày khi cùng Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn và Nguyễn Thị Ánh Viên về nhất chung kết 400 m tiếp sức tự do đồng đội nam nữ, phá kỷ lục quốc gia khi đạt thành tích 3 phút 39 giây 04, ít hơn 26% giây so với kỷ lục cũ lập năm 2018.

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên cũng có tấm HCV cá nhân trong ngày tranh tài thứ hai khi về nhất chung kết 400 m tự do nữ với thời gian 4 phút 22 giây 14. Võ Thị Mỹ Tiên (Long An) về nhì khi đạt thông số 4 phút 22 giây 91.

Lương Jeremie (TP.HCM) phá kỷ lục quốc gia nội dung 50 m tự do nam với thành tích 22 giây 68, khi vượt qua chính kỷ lục mà anh lập tại SEA Games 31 với thời gian 22 giây 85. Phạm Thanh Bảo (Bến Tre) phá kỷ lục đại hội nội dung 100 m ếch nam với thời gian 1 phút 01 giây 76, hơn gần 2 giây so với kỷ lục cũ do anh thiết lập cách đây 4 năm.

Nhà vô địch SEA Games Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình) giành tấm HCV đầu tiên tại đại hội lần này khi về nhất chung kết 1.500 m nam với thông số 15 phút 18 giây 32, trong khi đó Vũ Thị Phương Anh (TP.HCM) giành HCV 100 m ếch nữ với thành tích 1 phút 13 giây 34.

Sau 2 ngày tranh tài môn bơi, đoàn Quân đội dẫn đầu với 7 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ, TP.HCM đứng thứ hai với 3 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ, trong khi Bến Tre xếp thứ ba với 2 HCV. Ngày 14/12, môn bơi sẽ diễn ra 5 nội dung tranh huy chương.