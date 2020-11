Kinh nghiệm thương trường của tỷ phú mỹ phẩm Leonard Lauder

"The Company I Keep: My Life in Beauty" chia sẻ những bài học kinh doanh mà tỷ phú mỹ phẩm Leonard Lauder học được trong quá trình đưa thương hiệu Estée Lauder phát triển.

Mọi con đường đều dẫn Leonard Lauder đến với công việc kinh doanh của gia đình. Chia sẻ trong cuốn hồi ký mới ra mắt The Company I Keep: My Life in Beauty, Leonar Lauder cho biết đã dõi theo mẹ và sau đó là cha Joseph nỗ lực xây dựng thương hiệu mỹ phẩm Estée Lauder với mục tiêu là khiến phụ nữ cảm thấy đặc biệt.

Cuốn sách đã ra mắt ngày 17/11. Ảnh: Amazon.

Khi cậu bé Leonard đi học đại học, cha ông khuyên trở thành một nhà hóa học. “Hãy làm ra các loại kem bôi”, ông nói với con trai mình. Nhưng Leonard có kế hoạch khác. Ông học kinh doanh và sau một vài năm phục vụ trong lực lượng Hải quân, ông gia nhập công ty vào năm 1958 để giúp phát triển thành một tập đoàn kếch xù hàng tỷ đôla.

Leonard từng là chủ tịch của Estée Lauder Companies từ năm 1972-1995 và cũng là CEO tập đoàn từ năm 1982-1999, cho đến khi ông nghỉ hưu. Leonard được Forbes ước tính là có số tài sản trị giá 21,3 tỷ USD .

"Chúng tôi không chỉ là một doanh nghiệp gia đình", cha Joseph từng nói với The New York Times vào năm 1958, 12 năm sau khi công ty chính thức được thành lập. Với sự chung tay và đam mê của các thành viên gia đình, thương hiệu Estée dần phát triển được rất nhiều sản phẩm, đầu tiên là kem dưỡng, sau đó là đồ trang điểm và nước hoa, đồng thời kiên trì thuyết phục nhiều chuỗi bán xa xỉ phẩm như Saks Fifth Avenue nhập hàng của họ.

Từ một doanh nghiệp được thành lập trong căn bếp của gia đình năm 1946, ngày nay, Estée Lauder Companies là một trong những nhà sản xuất và tiếp thị hàng đầu thế giới về các sản phẩm chăm sóc da, trang điểm, nước hoa và chăm sóc tóc có uy tín. Tập đoàn này hiện có hơn 25 thương hiệu, bao gồm MAC, Bobbi Brown và Clinique, cùng nhiều sản phẩm được bán trên 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Leonard đã chia sẻ nhiều hiểu biết sâu sắc về việc trau dồi tham vọng, tận dụng thành công, học hỏi từ những sai lầm và cách phát triển một tập đoàn quy mô quốc tế trong thời đại kinh tế không chắc chắn và cạnh tranh khốc liệt. Ảnh: Getty.

Trong cuốn hồi ký của mình, Leonard đã đưa độc giả tiến vào một chuyến du hành nhiều thế hệ. Bạn đọc sẽ hiểu rõ sự thông minh và chiến lược tiếp thị của Estée từ những năm 1940, phát rất nhiều mẫu thử miễn phí cho khách hàng và đối tác kinh doanh, đến cung cách kinh doanh của năm 2020, đó là một thế hệ nhân lực mới, những người đã lãnh đạo Estée Lauder Cos kể từ khi ông nghỉ hưu vào năm 1999.

Trong hồi ký, Leonard cũng bày tỏ lòng kính yêu đối với mẹ Estée Lauder, người sáng lập thương hiệu, các nhân viên của tập đoàn, cả trong quá khứ và hiện tại, đồng thời chia sẻ những câu chuyện nội bộ kinh doanh, bao gồm sự cạnh tranh gay gắt với những ông lớn mỹ phẩm khác như Charles Revson, nhà sáng lập Revlon.