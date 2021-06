Kim Yoo Jung siết chặt vòng eo

Kim Yoo Jung tham gia phim điện ảnh "The 8th Night" do Netflix sản xuất. Phim thuộc thể loại kinh dị, bí ẩn và nữ diễn viên đóng cặp với tài tử Nam Da Reum.

Ngày 28/6, Dispatch đưa tin Kim Yoo Jung tham dự buổi họp báo giới thiệu bộ phim điện ảnh The 8th Night, được công chiếu ngày 2/7. Nữ diễn viên mặc trang phục sang trọng, tuy nhiên bị đánh giá là làm cho cô trông già dặn hơn tuổi.

Bộ trang phục giúp Kim Yoo Jung khoe vòng eo nhỏ nhắn nhưng cũng khiến nữ diễn viên trông già hơn.

Trong The 8th Night, câu chuyện bắt đầu khi một người đàn ông hành nghề trừ tà vô tình giải trừ phong ấn con quỷ đáng sợ. Nam chính Nam Da Reum là người phải tìm cách diệt trừ con quỷ này. Kim Joo Yung thủ vai Aeran, nhà ngoại cảm, nắm giữ chìa khóa của quá trình trừ tà.

Bộ phim thuộc thể loại kinh dị, hồi hộp, còn có sự tham gia của các diễn viên Lee Sung Min, Park Hae Joon. Dự án được quay từ năm 2019. Đây là tác phẩm điện ảnh mới của Kim Yoo Jung sau 4 năm chỉ đóng phim truyền hình và là dự án đầu tiên cô hợp tác với Netflix.

Vài năm trở lại đây, sự nghiệp của "em gái quốc dân" xứ Hàn trầm lắng hơn. Trong khi đối thủ Kim So Hyun liên tiếp có tác phẩm truyền hình ăn khách. Các phim Clean with Passion for Now, Cửa hàng tiện lợi Saet Byul lại thất bại. Star News của Hàn Quốc bình luận Kim Yoo Jung gặp khó khăn trong quá trình chuyển từ sao nhí sang vai nữ chính trưởng thành.

Ngoài phim điện ảnh sắp ra mắt, hiện Kim Yoo Jung tham gia phim truyền hình Nàng Hong Chun Gi (Red Sky). Tác phẩm kể về tình yêu của nàng họa sĩ với nhà nghiên cứu thiên văn. Bạn diễn của Yoo Jung là tài tử Ahn Hyo Seop.

Kim Yoo Jung có nhiều dự án mới trong năm 2021.

Mới đây, Kim Joo Jung đã chia tay công ty quản lý cũ SidusHQ để tới bến đỗ mới là Awesome Entertainment. Trong năm 2021, người hâm mộ kỳ vọng cô tìm được những kịch bản phù hợp. Awesome Entertainment hiện quản lý 17 diễn viên nổi tiếng, có thể kể đến như Park Seo Joon, Lee Hyun Woo, Hong Soo Hyun, Yura...

Kim Yoo Jung bước chân vào con đường nghệ thuật từ năm 4 tuổi. Cô là sao nhí được yêu mến bậc nhất xứ Hàn. Vai diễn đánh dấu sự thành công của Yoo Jung là Huh Yeon woo thuở bé trong Mặt trăng ôm mặt trời.