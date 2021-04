Kim Woo Bin lần đầu đóng phim cùng bạn gái

Sau 6 năm gắn bó, Kim Woo Bin và Shin Min Ah lần đầu hợp tác trong bộ phim truyền hình "Our Blues".

Theo Star News, cặp đôi Kim Woo Bin và Shin Min Ah đã nhận lời tham gia bộ phim truyền hình Our Blues. Công ty quản lý của cặp sao xác nhận thông tin nói trên và cho biết hai diễn viên đang thảo luận về vai diễn.

Đây là lần đầu tiên kể từ sau 6 năm gắn bó, cặp diễn viên cùng hợp tác trong một tác phẩm. Tuy nhiên, họ sẽ không trở thành một cặp trên màn ảnh. Shin Min Ah sẽ đóng cặp với tài tử Lee Byung Hun. Kim Woo Bin sẽ thành đôi với Han Ji Min.

Our Blues là bộ phim truyền hình dài 20 tập, thuộc thể loại tâm lý - tình cảm. Kịch bản phim được viết bởi biên kịch No Hee Kyung - tác giả từng thành công với Ngọn gió đông năm ấy, Chỉ có thể là yêu, Dear My Friend...

Kim Woo Bin và Shin Min Ah lần đầu đóng chung phim sau 6 năm gắn bó.

Bộ phim thu hút dàn diễn viên đình đám của Hàn Quốc như Lee Byung Hun, Cha Seung Won, Han Ji Min, Lee Jung Eun, Kim Woo Bin và Shin Min Ah... Kim Kyu Tae - nhà sản xuất phim mong muốn sẽ đưa ra mắt tác phẩm vào cuối năm nay.

Kim Woo Bin và Shin Min Ah quen nhau từ năm 2015. Họ bén duyên, thân thiết sau khi hợp tác trong một lần quảng cáo. Thời điểm ấy, cả hai đều là ngôi sao sáng giá của Hàn Quốc.

Sau khi công khai hẹn hò, hai người được nhiều lời chúc phúc, mong sớm thành đôi. Nhỏ hơn bạn gái 5 tuổi, song Woo Bin luôn tỏ ra là người trưởng thành, chăm sóc cho bạn gái.

Thời điểm mới công bố hẹn hò, khi được hỏi việc hẹn hò đàn em kém tuổi, Shin Min Ah nói không mấy để tâm. "Đối với tôi, tuổi tác không thành vấn đề, quan trọng là bạn đối xử với nhau thế nào", cô nói.

Tháng 5/2017, Kim Woo Bin mắc bệnh ung thư vòm họng giai đoạn đầu. Đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, tài tử Tuổi 20 phải tạm ngưng mọi công việc, tập trung trị bệnh. Song, căn bệnh không khiến tình cảm giữa Shin Min Ah - Kim Woo Bin bị lung lay.

Nhiều năm qua, nữ diễn viên ở bên cạnh để động viên và chăm sóc bạn trai điều trị bạo bệnh. Tháng 6/2020, tài tử xứ kim chi trở lại với công việc khi bệnh tình đã thuyên giảm.