Kim và Kanye ly hôn - dấu chấm hết cho đế chế tỷ USD

Kim Kardashian khép lại hôn nhân với Kanye West đồng nghĩa đế chế tỷ USD mà họ tạo dựng suốt 7 năm qua cũng chính thức sụp đổ.

Phân tích

Ngày 19/2, báo Hollywood đồng loạt đưa tin Kim Kardashian đã đệ đơn ly hôn, kết thúc đời sống vợ chồng kéo dài 7 năm với Kanye West. Người đại diện của họ xác nhận thông tin nhưng từ chối đưa ra thông báo chính thức.

Nguồn tin từ tòa án của Variety nói các thủ tục ly hôn đã hoàn tất. Cuộc hôn nhân kết thúc trong êm thấm chứ không ồn ào như những gì diễn ra trước đó.

Theo tiết lộ, Kim "siêu vòng 3" yêu cầu quyền giám hộ chung về mặt pháp lý và thể chất với 4 người con chung. Kanye West đã không phản đối đề nghị này.

Cuộc hôn nhân tỷ USD

Ngày 24/5/2014, cặp sao chiêu trò bậc nhất showbiz về chung nhà bằng lễ cưới trị giá 12 triệu USD ở Italy, với 600 khách mời. Đến 5 năm sau, hình ảnh đầy đủ của buổi lễ mới được công bố.

Kim nhớ lại: "Tôi không thể quên ngày đặc biệt đó, khi phải gấp rút bay từ Paris sang Italy để diện bộ váy cưới kiêu sa 500.000 USD của Givenchy. Trong buổi lễ, tôi đã bị đẩy ra khỏi cửa quá nhanh để bước xuống lối đi vì Andrea Bocelli bắt đầu hát, và tôi không thể bỏ lỡ khoảnh khắc ấy".

Từ đây, họ bắt đầu bành trướng độ giàu sang thông qua khối tài sản chung. Tạp chí Forbes đã công nhận rapper 44 tuổi là tỷ phú với khối tài sản chạm mốc 1,3 tỷ USD , trong khi Kardashian nắm giữ hơn 900 triệu USD .

Vợ chồng Kim Kardashian ngọt ngào trong lễ cưới năm 2014. Ảnh: Pinterest.

West - Kardashian đứng đầu đế chế giày thể thao Yeezy và thương hiệu mỹ phẩm KKW Beauty. Công việc kinh doanh mỗi năm mang về cho họ hàng chục triệu USD. Đối với gia đình này, khái niệm "khó khăn tài chính" có lẽ không tồn tại.

Theo Celebrity Net Worth, vợ chồng ngôi sao truyền hình thực tế sở hữu loạt bất động sản trải dài khắp nước Mỹ, thậm chí có hẳn trang trại riêng với khoảng không gian rộng mênh mông.

Một số người nói vui rằng: "Vợ chồng Kim phải mất gần cả năm mới ghé thăm hết tất cả nhà cửa, đất đai của họ".

Năm 2018, trả lời phỏng vấn trên radio, West hào hứng nói: "Tôi muốn trở thành một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất mọi thời đại, như Howard Hughes với máy bay và Henry Ford với xe hơi".

Nhưng có lẽ, trên tất cả, 4 đứa con chung mới là tài sản quý báu nhất của đôi vợ chồng tỷ phú. Cả 4 nhóc tỳ được nhận xét có đôi mắt to tròn giống hệt mẹ và làn da nâu mạnh khỏe như bố.

Với người hâm mộ, ở cảm quan bên ngoài, vợ chồng Kim Kardashian có mọi thứ: gia đình hạnh phúc viên mãn, độ giàu có, sự nổi tiếng, và tầm ảnh hưởng không thể phủ nhận trong giới giải trí.

Hồi tháng 5/2019, khi chưa bùng nổ mâu thuẫn, Kim Kardashian còn chia sẻ ảnh âu yếm West, chứng minh sự gắn bó bền chặt với ông xã nhân kỷ niệm 6 năm cưới. Cô tình cảm viết: "6 năm đã trôi qua. Chúng ta hãy mãi mãi bên nhau, cho đến cuối đời, anh nhé".

Bộ đôi lố lăng và chiêu trò của Hollywood

Như một sự thật hiển nhiên, mọi vấn đề đều có hai mặt. Hôn nhân của West - Kardashian cũng không ngoại lệ.

Càng thể hiện, khoe mẽ nhiều, cặp vợ chồng này thay vì được tung hô đã ngày càng bị phản đối. Bộ đôi bị ghét nhất Hollywood bởi nhiều phát ngôn gây sốc và chiêu trò đánh bóng tên tuổi lố lăng.

Gần đây nhất, thông tin đôi uyên ương quyết định đường ai nấy đi râm ran trên mạng xã hội đã khiến khán giả đoán già đoán non về phần trăm sự thật, khi mà Kardashian chuẩn bị tung mùa cuối show Keeping Up with the Kardashians, còn West lại đang rục rịch cho album tiếp theo.

Chưa tính đến khoảng thời gian độc thân trước đó, trong 7 năm làm vợ chồng, số lần West - Kardashian bị chỉ trích nhiều đến nỗi không thể đếm xuể.

Kanye West bị chế giễu là gã đàn ông chuyên núp bóng vợ. Ảnh: Pop Sugar.

Rapper sinh năm 1977 hay bị chế giễu chuyên núp bóng vợ. Mỗi khi gia đình vướng thị phi, người lên tiếng trước báo giới vẫn luôn là Kim Kardashian.

Trở lại năm 2018, ông chủ hãng giày Yeezy gây ngứa mắt vì nịnh nọt quá mức cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nam rapper đến gặp gỡ và ôm ấp ông Trump như thể "thân thiết đến mức giả tạo" - theo cách báo chí phương Tây hay gọi.

Trên Instagram, West còn đăng ảnh check-in với chiếc mũ "Make America Great Again" (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại) cùng loạt phát ngôn ủng hộ cựu Chủ tịch Miss Universe. Việc này đã khiến anh bị cả tài tử Chris Evans công khai dè bỉu.

Kanye West im lặng trước mọi lời công kích, nhưng Kardashian không thể đứng một góc chứng kiến chồng bị tấn công.

Cô thẳng thắn nói: "Kanye không phải là người giao tiếp tốt nhất, nhưng anh ấy có trái tim ấm áp nhất. Tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ, ngược lại luôn tự hào với những gì ông xã làm".

Ở phía ngược lại, giọng ca Runaway thường xuyên dành lời hoa mỹ cho thân hình đồng hồ cát của vợ mình. Anh khen Kim có vóc dáng đẹp như một tác phẩm hoàn hảo của thời kỳ Phục hưng. Với West, Kardashian đẹp nên có quyền khoe. Nếu không cho cô ấy làm điều đó chẳng khác nào "bắt Adele ngừng hát".

Tuy nhiên, người hâm mộ phát hiện nam rapper thực chất không thoải mái về gout thời trang táo bạo của vợ mình.

Anh đã cởi mở tâm sự sau mùa Met Gala năm 2019: "Tôi nhìn những người khác rồi nhìn lại vợ mình và kiểu 'cô gái của tôi có cần phải khoe cơ thể giống người khác không?'. Việc Kim quá sexy đã ảnh hưởng đến tâm hồn và hôn nhân của chúng tôi".

Vụ Kanye West tranh cử tổng thống là giọt nước tràn ly

Theo The Sun, dấu hiệu rạn nứt xuất phát từ chính quan điểm trái ngược của vợ chồng Kardashian.

Trong một lần bị West phàn nàn chuyện mặc táo bạo, ngôi sao truyền hình thực tế đã mượn truyền thông để đáp trả: "Chính Kanye đã xây dựng hình ảnh gợi cảm cho tôi và bây giờ lại cho rằng tôi quá hở hang? Điều này thật lố bịch. Tôi đủ tự tin để mặc theo ý mình".

Mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn khi cả hai bắt đầu tranh luận về chuyện nuôi con. Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát ở Mỹ, Kardashian phải gác việc kinh doanh để chăm bọn trẻ đến mức phát điên, quên cả tắm gội. Trong khi West chỉ say mê làm các việc anh yêu thích.

Chưa kể, Kardashian phải nương theo cảm xúc thất thường của ông xã. Cô luôn bên cạnh hỗ trợ mỗi khi West vật lộn với chứng rối loạn lưỡng cực, nhưng dần dần, cô thấy mệt mỏi vì đến thuốc cũng không còn tác dụng với chồng mình.

"Đối với Kanye, sử dụng thuốc không phải là lựa chọn tốt bởi chúng làm anh như biến thành con người khác. Kanye hạn chế đi du lịch như trước. Mỗi khi Kanye khó chịu, tôi kiên nhẫn vỗ về và nói ngọt ngào với anh ấy".

Kim Kardashian khóc lóc trong lần tranh cãi với Kanye West vụ ứng cử tổng thống Mỹ. Ảnh: TMZ.

Truyền thông quốc tế tin rằng vụ Kanye West khóc lóc và kể chuyện từng bắt vợ phá thai trong chiến dịch tranh cử tổng thống vào tháng 7/2020 là giọt nước tràn ly, đẩy cuộc hôn nhân rơi vào ngõ cụt.

Cả hai chính thức tách hẳn nhau. Mặc nỗ lực cứu vớt chút tia hy vọng cho tình cảm vợ chồng, West vẫn bỏ mặc Kardashian và bay thẳng đến trang trại Wyoming để trốn tránh.

Đó cũng là lần cuối cùng tính đến nay West lẫn Kardashian nhắc trực tiếp đến tên nhau trên các phương tiện truyền thông.