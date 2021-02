Kim Tae Ri - từ nàng thơ phim 19+ tới ngôi sao được săn đón bậc nhất

26 tuổi, Kim Tae Ri mới có vai diễn chính thức đầu tiên. 31 tuổi, gia tài phim ảnh của cô chỉ có 5 tác phẩm. Song, chừng ấy đã đủ đưa cô trở thành ngôi sao sáng của màn ảnh Hàn.

Kim Tae Ri khởi động năm 2021 bằng bom tấn khoa học viễn tưởng Space Sweepers, hợp tác cùng Song Joong Ki. Bộ phim từng bị hoãn ngày ra rạp nhiều lần trước khi ấn định lên sóng trên nền tảng Netflix vào hồi đầu tháng 2.

Space Sweepers là tác phẩm thứ 5 trong sự nghiệp của Kim Tae Ri. “Nàng thơ” của điện ảnh Hàn kén kịch bản, không nhận dự án dồn dập. Song, điều đó không ngăn cô trở thành “ngôi sao trẻ được săn đón bậc nhất Hàn Quốc”, như cách gọi của tờ Korea Times.

Tỏa sáng với vai diễn trong phim 19+

Sở hữu vóc dáng thanh mảnh, khuôn mặt mang nét đẹp cổ điển, khí chất sang trọng và thanh lịch, Kim Tae Ri khiến nhiều khán giả lầm tưởng cô sinh ra trong gia đình bề thế. Trên thực tế, nữ diễn viên 31 tuổi có xuất thân bình thường. Trước khi nổi tiếng, cô từng làm nhiều công việc khác nhau ở tiệm gà rán, quán cà phê, tòa soạn báo, công ty đa cấp để mưu sinh.

Kim Tae Ri không được đào tạo bài bản về diễn xuất ngay từ đầu. Cô trải qua quãng đời sinh viên trên giảng đường trường đại học Kyung Hee, khoa Truyền thông và Báo chí. Thời điểm ấy, ngoài việc học, ngôi sao họ Kim còn tham gia nhiều dự án phim ngắn phi lợi nhuận, sân khấu kịch và làm người mẫu quảng cáo. Tình yêu với diễn xuất ở Kim Tae Ri được nhen nhóm từ đó.

Kim Tae Ri nuôi dưỡng đam mê diễn xuất thông qua sân khấu kịch và những dự án phim ngắn phi lợi nhuận thời sinh viên. Ảnh: Marie Claire.



Năm 2016, giấc mơ xuất hiện trên màn bạc của Kim Tae Ri thành sự thật khi cô vượt qua 1.500 ứng viên để giành được vai người hầu gái Sook Hee trong bộ phim đồng tính 19+ The Handmaiden. Đạo diễn Park Chan Wook đã trao cho cô cơ hội sánh vai với những tiền bối kỳ cựu như Kim Min Hee, Ha Jung Woo, Cho Jin Woong. Ở tuổi 26, một bước ngoặt mới, một hành trình mới đã đến với nữ diễn viên.

Tân binh Kim Tae Ri gây ấn tượng với người hâm mộ lẫn giới phê bình về khả năng nhập vai chuyên nghiệp ngay từ lần đầu chạm ngõ điện ảnh. Cô khắc họa trọn vẹn chân dung Sook Hee và hoàn thành xuất sắc những phân đoạn khó nhằn, kể cả cảnh nhạy cảm trong The Handmaiden. Tờ Korea Times nhận xét rằng Kim Tae Ri đã bộc lộ rõ vẻ đẹp pha trộn giữa nét yếu đuối và mạnh mẽ thông qua bộ phim đầu tay.

Một cảnh nhạy cảm của Kim Tae Ri trong The Handmaiden.

Vai diễn Sook Hee đem về cho ngôi sao 31 tuổi giải Nữ diễn viên mới xuất sắc ở hàng loạt lễ trao giải danh giá như Rồng xanh, Baeksang, Chunsa Film Art Awards, Busan Film Critics Awards… Truyền thông ưu ái gọi cô là “nàng thơ mới” của điện ảnh Hàn.

“Tôi chỉ đi theo điều trái tim mách bảo”

Thành công của The Handmaiden là bệ phóng vững chãi cho con đường nghệ thuật dài hơi của Kim Tae Ri. Cô liên tiếp được mời tham gia những dự án lớn như 1987: When the Day Comes, Little Forest, Mr.Sunshine... Nữ diễn viên biến hóa hình tượng, thử sức với nhiều kiểu vai, từ ngây thơ, thuần khiết tới cá tính mạnh mẽ qua từng bộ phim.

Kim Tae Ri dần trở thành một trong những tài năng trẻ được săn đón bậc nhất Hàn Quốc. Đó là kết quả từ tinh thần không ngại dấn thân, thái độ cầu thị và sự nghiêm túc với nghề của nữ diễn viên, theo nhận định của tờ Korea Times.

Thành công của The Handmaiden đưa Kim Tae Ri trở thành một trong những tài năng trẻ được săn đón bậc nhất Hàn Quốc. Ảnh: Marie Claire.

Nói về hành trình và thành quả mà bản thân đạt được trong 5 năm qua, Kim Tae Ri chia sẻ trong một buổi phỏng vấn với tờ Korea Times hồi tháng 2/2021 rằng: “Tôi không tính toán kỹ lưỡng. Tôi chỉ đi theo điều mà trái tim mách bảo và rồi may mắn nhận được cơ hội làm việc với nhiều đạo diễn, diễn viên nổi tiếng - những người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ”.

Với tinh thần cầu thị, nữ diễn viên không ngại thử thách bản thân bằng những nhiệm vụ mới mẻ. Cô từng tạm ngưng hoạt động nghệ thuật trong nước để đặt chân tới vương quốc Anh vào năm 2019. Trong 2 tháng lưu trú tại đất nước xa lạ, Kim Tae Ri cố gắng học tiếng Anh. “Nhờ trải nghiệm đó, tiếng Anh của tôi đã tốt lên nhiều. Tuy nhiên, hai tháng là quãng thời gian quá ngắn đối với tôi”, cô bộc bạch.

Cơ hội tham gia các dự án phim mới sau này đã rèn cho Kim Tae Ri lối suy nghĩ trưởng thành hơn. Trong một bài phỏng vấn với Starnews vào năm 2018, nữ diễn viên cho biết cô cảm thấy có trách nhiệm hơn so với thời đóng The Handmaiden. Ngôi sao 31 tuổi từng nghĩ rằng cô còn khá trẻ, nhưng đó không phải là lý do để thoái thác trách nhiệm của một nghệ sĩ.

Kim Tae Ri trưởng thành hơn qua từng dự án phim. Ảnh: Elle.

“Bỏ qua vấn đề tuổi tác, giờ tôi được trả tiền để làm việc, vì thế tôi không thể bất cẩn. Tôi không thể cứ mãi dùng tuổi trẻ như một cái cớ. Khi đóng The Handmaiden, tôi tin rằng tự các nhân viên đoàn làm phim sẽ tạo nên một bộ phim hay. Song, tôi không được phép có suy nghĩ như thế nữa. Tôi cảm thấy mình phải làm việc có trách nhiệm hơn”, Kim Tae Ri giãi bày với Starnews.

Áp lực với dự án mới

Trong năm 2021, Kim Tae Ri trở lại màn ảnh rộng với hai dự án Space Sweepers và Alien. Space Sweepers đang phát sóng trên Netflix, còn Alien đã bước vào giai đoạn sản xuất.

Kim Tae Ri thừa nhận với tờ Korea Times rằng trong Space Sweepers, khi đảm nhận vai đội trưởng Jang, cô phải đối diện với nhiều áp lực hơn so với những bộ phim trước đó.

Kim Tae Ri cảm thấy áp lực khi đảm nhận vai diễn quan trọng trong bom tấn khoa học viễn tưởng Space Sweepers. Ảnh: Elle.



“Thú thật, tôi từng cảm thấy không có bất kỳ áp lực gì về thành tích phòng vé sau The Handmaiden bởi tôi nhận thức rõ điểm yếu của bản thân, đồng thời, biết rõ tôi cần sự giúp đỡ của người khác. Do đó, tôi chỉ cần tập trung phát triển nhân vật của mình. Tuy nhiên, khi quay Space Sweepers, tôi lại cảm thấy áp lực hơn bình thường. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng vượt qua bởi sự lo lắng không thể giúp ích gì cho diễn xuất”, Kim Tae Ri trải lòng.

Space Sweepers đánh dấu tác phẩm thứ 5 trong sự nghiệp của Kim Tae Ri. Theo lời nữ diễn viên, đây là bộ phim điện ảnh Hàn Quốc đầu tiên lấy bối cảnh ngoài không gian. Vì vậy, Space Sweepers là thách thức mới mẻ đối với bản thân cô và cả đoàn làm phim.

Sau Space Sweepers, Kim Tae Ri sẽ tiếp tục chinh phục thể loại khoa học viễn tưởng với Alien - bộ phim nói về người ngoài hành tinh dưới triều đại Joseon.