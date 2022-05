Kim Tae Ri giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Baeksang

Nữ chính "Twenty Five, Twenty One" được vinh danh tại Baeksang Arts Awards lần thứ 58. Cô xúc động khi nhận giải thưởng danh giá trong sự nghiệp.

Ngày 6/5, lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 58 được tổ chức tại KINTEX ở Daehwa-dong, Goyang-si. Sự kiện quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Park Bo Gum, Suzy, Yoona, Jung Hae In, Kim Tae Ri, ngôi sao Squid Game Jung Ho Yeon...

Giải thưởng quan trọng nhất của lễ trao giải là Nữ diễn viên chính xuất sắc ở thể loại phim truyền hình được trao cho Kim Tae Ri. Trước đó, cô cũng được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên được yêu thích nhất do khán giả bình chọn.

Kim Tae Ri nhận giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc ở thể loại phim truyền hình.

Trên sân khấu, ngôi sao 32 tuổi xúc động khi nhận giải thưởng danh giá. Kim Tae Ri nói cô bất ngờ khi được trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Baeksang Arts Awards năm nay. Nữ diễn viên gửi lời cảm ơn tới gia đình, người hâm mộ đã ủng hộ và bình chọn cho cô.

"Twenty Five, Twenty One là tác phẩm có ý nghĩa đối với tôi. Cảm ơn nhân vật Na Hee Do đã khiến tôi trở nên hoàn thiện bản thân. Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ tôi", cô chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên Kim Tae Ri được vinh danh ở hạng mục cao nhất của giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Baeksang Arts Awards. Trước đó, nữ diễn viên từng lọt vào đề cử Nữ chính xuất sắc với vai Go Ae Shin trong bom tấn truyền hình Mr. Sunshine vào năm 2018.

Kim Tae Ri trên thảm đỏ Baeksang Arts Awards. Ảnh: Star News.

Twenty Five, Twenty One là phim truyền hình thứ hai trong sự nghiệp của cô. Bộ phim kể về quá trình trưởng thành, theo đuổi ước mơ của lứa học sinh, sinh viên trong thời điểm Hàn Quốc khó khăn vì gặp khủng hoảng tài chính năm 1998.

Tác phẩm gây sốt khắp châu Á, liên tục tăng rating qua mỗi tập và là bộ phim có rating cao nhất khung giờ chiếu cuối tuần ở Hàn Quốc.

Trong phim, Kim Tae Ri vai Na Hee Do - nữ sinh trung học 17 tuổi, là thiên tài đấu kiếm. Gương mặt trẻ trung và lối diễn xuất chân thực, toát ra vẻ hồn nhiên của cô khiến khán giả quên mất ngoài đời thực nữ diễn viên đã 32 tuổi.

“Ngay từ khi đọc kịch bản, tôi đã thấy rất áp lực. Tôi nghĩ mình cần chăm sóc da. Hee Do giống tôi về nhiều mặt, vì vậy tôi hiểu rõ những gì Hee Do nói và làm. Vì vậy, tôi hành động theo bản năng. Tuy nhiên, khi Hee Do thay đổi vì trải qua nhiều biến cố khác nhau, việc hành động chỉ theo bản năng trở nên khó khăn. Tôi đã học được tại sao việc phân tích nhân vật là cần thiết”, nữ diễn viên chia sẻ trong một bài phỏng vấn.