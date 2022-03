Kim Tae Ri đóng cảnh hôn với bạn diễn nam sau 6 năm

Kim Tae Ri đóng phim từ năm 2016, nhưng phải đến "Twenty Five, Twenty One" mới có nụ hôn với đồng nghiệp nam trên màn ảnh.

Theo KoreaBoo, Twenty Five, Twenty One (Tuổi 25, tuổi 21) do Kim Tae Ri và Nam Joo Hyuk đóng chính, đang gây sốt khắp châu Á. Phim tăng rating liên tục qua mỗi tập, là tác phẩm truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất khung giờ chiếu thứ 7, Chủ nhật ở Hàn Quốc. Các phân cảnh xoay quanh mối quan hệ hài hước, ngọt ngào của nam nữ chính Na Hee Do và Back Yi Jin là chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Trong tập 12, "cú chạm môi đêm giao thừa" của Kim Tae Ri và Nam Joo Hyuk gây phấn khích cho người hâm mộ Twenty Five, Twenty One. Khoảnh khắc hai nhân vật Na Hee Do và Back Yi Jin trao nhau nụ hôn đầu tiên giúp tác phẩm đạt rating 12,5%.

Kim Tae Ri có nụ hôn màn ảnh nhỏ đầu tiên với Nam Joo Hyuk. Ảnh: tvN, Chosun Ilbo.

Theo KoreaBoo, chủ đề "Nam Joo Hyuk lấy mất nụ hôn K-Dramma đầu tiên của Kim Tae Ri" nhận được sự quan tâm. Đây là nụ hôn đầu tiên với bạn diễn nam trên màn ảnh nhỏ của người đẹp 31 tuổi. Ở lĩnh vực truyền hình, Kim Tae Ri từng đóng vai chính trong Mr. Sunshine (2018), khách mời trong Entourage (2016), nhưng không có cảnh hôn.

Insight cho biết nụ hôn màn ảnh gần nhất của Kim Tae Ri thuộc về mảng điện ảnh trong hai tác phẩm The Handmaiden và Moon Young, nhưng đều với bạn diễn nữ. Và phải đến Twenty Five,Twenty One, cô mới có cảnh hôn với đồng nghiệp nam. Vì vậy, người hâm mộ của Kim Tae Ri rất thích thú.

Kim Tae Ri sinh năm 1990. Năm 26 tuổi, cô có vai diễn chính thức đầu tiên trong bộ phim đồng tính 19+ The Handmaiden. 32 tuổi, gia tài phim ảnh của cô chỉ có 7 tác phẩm. Số lượng không nhiều, nhưng các dự án phim của nữ nghệ sĩ đều gây tiếng vang.

Bộ phim mới nhất của "ngọc nữ màn ảnh" là Twenty Five, Twenty One. Đây cũng là phim truyền hình thứ hai trong sự nghiệp của Kim Tae Ri. Trong phim, cô đóng vai cô nữ sinh đam mê đấu kiếm Na Hee Do.