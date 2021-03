Kim Tae Hee xuất hiện trong MV để ủng hộ Bi Rain

Kim Tae Hee xuất hiện trong MV "I Like You" của Ciipher. Đây là nhóm nhạc do công ty của Bi Rain đào tạo.

Newsen đưa tin sáng 15/3, Kim Tae Hee xuất hiện trong MV đầu tiên của nhóm nhạc Ciipher là I Like You. Trong MV, các thành viên Ciipher cùng nhau xem chương trình truyền hình và Kim Tae Hee xuất hiện trên màn hình. Theo Newsen, sự xuất hiện của Kim Tae Hee không dài nhưng đủ khiến công chúng chú ý tới màn ra mắt của Ciipher. Kim Tae Hee ủng hộ ông xã. Ciipher là nhóm nhạc do Bi Rain sản xuất và đào tạo. Kim Tae Hee xuất hiện trong MV I Like You để ủng hộ ông xã và nhóm nhạc đàn em. I Like You được giới thiệu có đoạn hook bắt tai, tràn đầy năng lượng. Hai thành viên nhóm Ciipher là Tag và Keita tham gia sản xuất bài hát. Ciipher gồm 7 thành viên Hyun Bin, Tan, Hwi, Keita, Tag, Do Hwan và Won. Nhiều thành viên tham gia chương trình sống còn YG Treasure Box và Produce X 101 trước khi gia nhập công ty của Bi Rain. Trước đó, Bi Rain bị chỉ trích là ông chủ tồi. Trong chương trình Point of Omniscient Interfere trên kênh MBC, Bi Rain kiểm tra vũ đạo của các thành viên. Anh bình luận động tác phần điệp khúc không hấp dẫn và đề nghị họ sử dụng hai ngón tay để mô phỏng ý tưởng bài hát. Các thành viên Ciipher và nhân viên công ty không đồng tình với quan điểm của Rain. Tuy nhiên, nam ca sĩ kiêm diễn viên bắt nhóm nhạc tuân theo ý kiến của anh. Theo dõi chương trình, khán giả chỉ trích Bi Rain là ông chủ độc đoán, thiếu sự lắng nghe và cảm thông. Bi Rain lần đầu tiết lộ phòng khách rộng lớn Tầng một căn hộ của Bi Rain gồm phòng khách, khu tập thể dục... Khách mời của chương trình The Manager ngạc nhiên trước không gian sống rộng rãi của anh.