Kim Soo Hyun tiếp tục vượt Hyun Bin nhận cát-xê cao nhất Hàn Quốc

So Ji Sub: Theo tạp chí AsiaTatler tiết lộ, diễn viên đang xếp ở vị trí thứ 4 trong danh sách với 89.800 USD cho mỗi tập phim là So Ji Sub. Nổi tiếng khắp châu Á với loạt phim như Giày Thủy Tinh, Master's Sun, Đảo Địa Ngục, Và Em Sẽ Đến, tài tử họ So khẳng định sức hút không hề sụt giảm trong suốt 20 năm qua. Trang Elle cũng từng dành lời khen ngợi cho lối diễn xuất đa dạng, linh hoạt của ngôi sao sinh năm 1977.