Kim So Yeon từng bị chê ngoại hình năm 15 tuổi

Nhận được giải thưởng Diễn viên nhí xuất sắc năm 15 tuổi, Kim So Yeon bị chê vì có gương mặt trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa.

Ngày 25/2, trong tập mới nhất chương trình All the Butlers của đài SBS, Kim So Yeon xuất hiện với tư cách khách mời. Ngoài Kim So Yeon, game show có sự tham gia của nhiều diễn viên Penthouse như Lee Ji Ah và Eugene. Tại đây, Kim So Yeon khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ tiết lộ cô từng bị chỉ trích khi nhận được giải thưởng tại KBS Drama Awards năm 1995.

Câu chuyện này khiến những người có mặt ở trường quay không khỏi bất ngờ và đưa ra nhiều thắc mắc. Shin Sung Rok đoán rằng Kim So Yeon bị ghét bỏ do cô nhận được giải thưởng Diễn viên nhí xuất sắc. Về phía So Yeon, nữ diễn viên xác nhận dự đoán của Sung Rok là hoàn toàn chính xác.

Tại thời điểm năm 1995, Kim So Yeon chỉ mới 15 tuổi. Tuy nhiên, cô có vẻ ngoài khá trưởng thành, chững chạc so với bạn bè cùng trang lứa.

Vì thế, khán giả cho rằng ngoại hình của nữ diễn viên không phù hợp để nhận giải thưởng của diễn viên nhí.

Kim So Yeon bị chỉ trích vì nhận giải cho diễn viên nhí nhưng có gương mặt trưởng thành.

Tới hiện tại, nhan sắc Kim So Yeon được nhận xét ngày càng mặn mà, quyến rũ.

Trong Penthouse phần 1, lối diễn của So Yeon nhận được nhiều lời khen của khán giả. Nhờ vai diễn Cheon Seo Jin, cô nhận được danh xưng “ác nữ đẹp nhất màn ảnh Hàn” với những phân cảnh xuất thần.

Tuy nhiên, tới Penthouse phần 2, Kim So Yeon khiến khán giả thất vọng vì lối diễn một màu. Từ chỗ gây ấn tượng mạnh, nữ diễn viên có những biểu cảm cường điệu, thậm chí lố, gây nhàm chán.

Xem phim, khán giả có thể đoán trước nữ diễn viên sẽ thể hiện biểu cảm gì tiếp theo trong cảnh phim. Cô sẽ cho thấy nụ cười tự cao khi đứng trên sân khấu, sẽ trợn mắt khi gặp chuyện khiến mình không vừa ý.

Kim So Yeon được coi là một trong những diễn viên "sạch" của làng giải trí Hàn Quốc.

Kim So Yeon sinh năm 1980 tại Seoul, Hàn Quốc. Năm 14 tuổi, So Yeon tham gia cuộc thi sắc đẹp Miss Binggrae và giành ngôi vị cao nhất. Thành công này trở thành bước đệm giúp người đẹp họ Kim bước chân vào ngành giải trí.

Năm 1994, Kim So Yeon "chào sân" với vai chính trong bộ phim truyền hình Dinosaur Teacher.

Bên cạnh việc hoạt động giải trí từ những ngày còn trẻ, Kim So Yeon được coi là một trong những diễn viên "sạch" nhất của làng giải trí Hàn Quốc và đi lên bằng thực lực.