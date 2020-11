Kim So Yeon - ‘mỹ nhân phản diện’ có đời tư sạch của showbiz Hàn

Trước khi quen mặt với khán giả màn ảnh Hàn qua loạt vai phản diện, Kim So Yeon từng là sao nhí bị chỉ trích vì già trước tuổi.

Penthouse hiện là bộ phim thu hút sự quan tâm lớn của khán giả Hàn Quốc. Ra mắt tập đầu tiên vào ngày 26/10, phim có khởi đầu ấn tượng với rating 9,2%. Sau 4 tập phát sóng, tỷ suất xem đài của Penthouse chạm mốc 13,9%, “vượt mặt” các đối thủ chiếu cùng khung giờ như Kairos, 18 Again, My Dangerous Wife…

Trong Penthouse, Kim So Yeon vào vai một người phụ nữ giàu có, kiêu ngạo, lạnh lùng, không từ thủ đoạn để thực hiện tham vọng.

Lấy bối cảnh tòa chung cư 100 tầng đắt đỏ bậc nhất Hàn Quốc - Hera Palace, Penthouse phơi bày những mặt trái về cuộc sống giới thượng lưu cùng sự ganh đua về tiền bạc lẫn danh vọng. Phim đánh dấu sự kết hợp của bộ ba "chị đẹp" Kim So Yeon trong vai Cheon Seo Jin, Lee Ji Ah trong vai Shim Soo Ryeon và Eugene trong vai Oh Yoon Hee.

Trong 3 cái tên, Kim So Yeon nhận nhiều chú ý hơn cả. Nhân vật Cheon Seo Jin do cô đảm nhận là một người phụ nữ giàu có, kiêu ngạo, lạnh lùng, không từ thủ đoạn để thực hiện tham vọng. Nét diễn sắc sảo của mỹ nhân All About Eve dễ dàng khiến Cheon Seo Jin trở thành "cái gai" trong mắt khán giả ngay từ những thước phim đầu tiên.

"Đây là vai diễn được 'đo ni đóng giày' cho Kim So Yeon. Cô ấy đã thể hiện quá thành công một Cheon Seo Jin mưu mô, toan tính và ích kỷ, một nhân cách xấu xí điển hình trong giới nhà giàu. Không hổ danh là 'ác nữ kinh điển' của màn ảnh xứ kim chi", một tài khoản trên Naver bình luận.

Từ sao nhí bị chỉ trích vì già trước tuổi...

Kim So Yeon sinh năm 1980 tại Seoul, Hàn Quốc. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, sắc sảo cùng chiều cao đáng ghen tị, song nhan sắc thời trẻ của Kim So Yeon bị chê già dặn hơn bạn bè đồng trang lứa.

Năm 14 tuổi, bất chấp sự phản đối của gia đình, So Yeon tham gia cuộc thi sắc đẹp Miss Binggrae và giành ngôi vị cao nhất. Thành công này trở thành bước đệm giúp người đẹp họ Kim bước chân vào ngành giải trí.

Năm 1994, Kim So Yeon có màn "chào sân" với vai chính trong bộ phim truyền hình Dinosaur Teacher. Không phải "con nhà nòi" hay được đào tạo bài bản qua trường lớp, sao nhí 14 tuổi chinh phục nhiều nhà làm phim và khán giả khó tính với lối diễn xuất tự nhiên, lôi cuốn. Nhờ đó, cô giành giải Diễn viên nhí xuất sắc tại SBS Drama Awards 1994.

Nhờ vẻ ngoài trưởng thành, So Yeon thường được giao những vai diễn già dặn. Thành công quá sớm đến với ngôi sao chưa tròn 18 tuổi nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Chỉ trong vòng 3 năm gia nhập làng giải trí, So Yeon góp mặt trong hơn 15 dự án phim truyền hình, điện ảnh lớn nhỏ, có thể kể đến Daughters of a Rich Family, Reporting for Duty, Open Your Heart, Seven Spoons, Yesterday… Được đánh giá là sao nhí triển vọng lúc bấy giờ, So Yeon nhận về tay nhiều hợp đồng quảng cáo từ các thương hiệu, nhãn hàng Hàn Quốc. Cô cũng là sao nhí đầu tiên ở xứ sở kim chi bỏ túi hơn 100 triệu won nhờ công việc người mẫu quảng cáo.

Thành công quá sớm đến với ngôi sao chưa tròn 18 tuổi nhận nhiều ý kiến trái chiều. Việc thường xuyên trang điểm, diện những bộ trang phục không đúng tuổi khiến So Yeon trở thành tấm gương xấu trong mắt nhiều bậc phụ huynh. Không ít khán giả cho rằng So Yeon còn quá nhỏ để lớn trên màn ảnh.

Trước áp lực dư luận, cha mẹ So Yeon không cho phép cô tiếp tục đóng phim. Nữ diễn viên phải tạm dừng công việc một thời gian để tập trung hoàn thành chương trình học phổ thông. Năm 1998, So Yeon tái xuất màn ảnh với vai diễn Oh So Yeon trong sitcom đình đám Soonpoong Clinic.

... đến "ác nữ kinh điển" của màn ảnh Hàn

Nhờ vẻ ngoài trưởng thành, So Yeon thường được giao những vai diễn già dặn có tính cách phức tạp, khó nắm bắt tâm lý. Trong đó, nữ chính phản diện Huh Young Mi trong All About Eve (2000) là vai diễn để đời xuyên suốt sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 1980.

Với nét diễn sắc sảo, người con gái 20 tuổi đã lột tả thành công bản chất ích kỷ, tàn nhẫn, bất chấp mọi thủ đoạn để thực hiện tham vọng cũng như sự đau khổ, dằn vặt của nhân vật Young Mi khi nhận ra sai lầm. Thành công của vai phải diện Huh Young Mi giúp So Yeon được bình chọn là "ác nữ đẹp nhất màn ảnh Hàn". Tên tuổi cô được đặt ngang hàng với nhiều diễn viên đàn chị. Báo chí xứ kim chi ưu ái gọi So Yeon với biệt danh "loài cỏ dại lạnh lùng".

Cái bóng của quá lớn của vai phản diện Hul Young Mi khiến So Yeon gặp khó khăn trong việc làm lu mờ hình tượng ác nữ vốn đã ăn sâu vào tâm trí khán giả. Suốt một thời gian dài, nữ diễn viên bị công chúng ghét cay ghét đắng vì nhập vai xuất sắc. Ngôi sao All About Eve cho hay cô từng nhiều lần khóc vì tủi thân khi phải nhận lời chỉ trích, ánh nhìn ghét bỏ của mọi người.

Theo Naver, gương mặt cá tính pha chút lạnh lùng của So Yeon phù hợp với các vai phản diện.

Phải đến 2002, vai diễn nàng công tố viên sành điệu trong bộ phim Prosecutor Princess mới giúp khán giả có cái nhìn khác về một So Yeon không phải ác nữ. Sự phá cách trong diễn xuất của So Yeon được giới làm phim xứ kim chi đánh giá cao.

Sau Prosecutor Princess, nữ diễn viên nói không với những vai diễn phản diện. Trong I Need Romance hay Beating Again, So Yeon hóa thân thành nhân vật có tính cách hài hước, nhí nhố. Sự thành công của loạt tác phẩm này khẳng định tài năng và đẳng cấp của một diễn viên thực lực. Cô tham gia 1-2 bộ phim mỗi năm, và dần trở thành gương mặt đảm bảo rating.

Phải đến 2020, khán giả mới được gặp lại một So Yeon phản diện qua vai diễn Cheon Seo Jin trong Penthouse. Từ những thước phim đầu tiên, "ác nữ kinh điển" của màn ảnh Hàn khiến khán giả mãn nhãn với màn nhập vai xuất sắc.

26 năm "miễn nhiễm" với scandal

"Kim So Yeon là một 'hiện tượng' hiếm gặp trong làng giải trí đầy bon chen. Nếu ví cả showbiz như một rừng hoa, cô ấy là bông hoa dại không rực rỡ, không đắm say, nhưng mang vẻ đẹp thanh tao, thuần khiết nhất. Suốt 26 năm, thứ đưa cô ấy lên mặt báo là đam mê diễn xuất và đời tư sạch. So Yeon là ví dụ điển hình của một nữ diễn viên đi lên bằng thực lực, chứ không đánh bóng tên tuổi bằng những ồn ào", Jin Hyuk - vị đạo diễn đứng sau thành công của Prosecutor Princess nói về nữ diễn viên.

Dispatch thừa nhận Kim So Yeon là một trong những diễn viên "sạch" nhất của làng giải trí Hàn Quốc. Chỉ một lần vào năm 2007, Kim So Yeon phải "mang tiếng oan" vì lùm xùm trang phục. Nữ diễn viên trở thành tâm điểm chỉ trích của truyền thông khi mặc chiếc váy trắng với phần thân trên được che chắn bằng hai dải vải rộng bản trên thảm đỏ Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 12.

Dù chiếc váy trắng của Kim So Yeon không thực sự phản cảm, nhưng tiêu chuẩn thuần phong mỹ tục khắt khe của cư dân mạng Hàn Quốc 13 năm trước đã nâng tầm thành vấn đề nghiêm trọng.

Ở tuổi 40, Kim So Yeon sở hữu cả tài năng, nhan sắc lẫn gia đình hạnh phúc.

Theo Dispatch, không một đồng nghiệp nào phải phàn nàn về con người, tính cách người đẹp họ Kim. Với bản tính không bon chen, sợ ồn ào, nữ diễn viên thường làm từ thiện âm thầm, không phô trương trên mặt báo.

Về đời tư, Kim So Yeon tìm được bến đỗ cuộc đời vào năm 36 tuổi. Tháng 9/2016, cô công khai hẹn hò với tài tử Lee Sang Woo, bạn diễn trong Happy Home. 9 tháng sau, cặp đôi tổ chức hôn lễ cổ tích trong sự chúc phúc của người thân, đồng nghiệp và cả truyền thông lẫn công chúng.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, hôn nhân viên mãn, Kim So Yeon còn sở hữu nhan sắc trẻ trung, vóc dáng nuột nà khó tin ở tuổi 40. Nhờ đó, nữ diễn viên All About Eve trở thành một trong những "chị đại" đáng ngưỡng mộ nhất showbiz Hàn hiện nay.

"Tôi hài lòng với những gì bản thân đang có. Giữa sự nổi tiếng và an yên, tôi chọn cho mình việc được sống trong một thế giới riêng ít những lời phán xét. Ồn ào có thể là công cụ đánh bóng tên tuổi, nhưng cái giá phải trả cho việc nổi tiếng bằng scandal quá đắt. Người nhút nhát, kín tiếng như tôi không có can đảm làm điều đó đâu", ngôi sao Penthouse bộc bạch.