Kim Seon Ho khóc và xin lỗi sau bê bối đời tư

Kim Seon Ho xin lỗi vì khiến nhiều người lo lắng bởi tin tức tiêu cực. Nam diễn viên cảm thấy có lỗi với đội ngũ sản xuất vở kịch "Touching The Void".

Ngày 20/7, My Daily đưa tin nam diễn viên Kim Seon Ho dự buổi gặp gỡ báo chí cho vở kịch Touching The Void tại nhà hát Art One, Daehak-ro, Jongno-gu, Seoul. Đây là lần đầu tiên anh công khai xuất hiện trước phóng viên sau bê bối đời tư liên quan đến bạn gái cũ.

Dàn diễn viên cùng đạo diễn bắt đầu chia sẻ cảm nhận sau khi trình diễn các phân đoạn nổi bật. Kim Seon Ho là người xuất hiện đầu tiên.

Hình ảnh Kim Seon Ho trong vở kịch Touching The Void. Ảnh: Art One.

Nam diễn viên bước lên cùng thư viết tay. Anh giải thích: "Tôi xin lỗi. Tôi bước ra ngoài vì tôi nghĩ mình cần chào hỏi mọi người trước khi bắt đầu buổi họp báo".

Kim Seon Ho cho biết anh cảm thấy hơi lo lắng. Anh viết những điều bản thân muốn chia sẻ ra giấy vì nghĩ mình "có thể sẽ không nói thành lời".

Nam diễn viên bày tỏ: "Trước hết, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì nói điều này trong buổi họp báo. Nhiều người đã làm việc chăm chỉ từ mùa xuân đến mùa hè để thực hiện vở kịch này. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đội ngũ sản xuất và mọi người một lần nữa, vì tôi cảm thấy như mình làm phiền họ".

Anh rơi nước mắt: "Cảm ơn mọi người đã đến đây. Tôi thành thật xin lỗi. Tôi làm cho nhiều người lo lắng với các tin tức xấu".

Nam diễn viên cho biết khi nhìn lại quãng thời gian qua, anh suy ngẫm rất nhiều về thiếu sót của bản thân.

"Tất cả những gì tôi có thể nói là tôi sẽ cố gắng trở thành diễn viên giỏi hơn, người tốt hơn. Một lần nữa, cảm ơn mọi người vì đã đến đây và tôi xin lỗi", Kim Seon Ho bày tỏ.

Nội dung vở kịch Touching The Void dựa trên câu chuyện có thật về hành trình sống sót của hai nhà leo núi người Anh, Joe Simpson và Simon Yates. Năm 1985, họ leo lên mặt phía Tây của ngọn núi Siula Grande ở Andes, Peru. Khi ấy, nơi này chưa có ai leo qua.

Kim Seon Ho vào vai Joe, vận động viên leo núi trẻ tuổi bị cô lập trên núi tuyết sau tai nạn bất ngờ. Vở kịch công chiếu từ ngày 8/7 đến 18/9.