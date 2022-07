Kim Seon Ho gặp vấn đề sức khỏe

Kim Seon Ho từng nhập viện điều trị vì sức khỏe yếu. Nam diễn viên bị căng thẳng khi tham gia diễn xuất trong vở kịch mới.

Ngày 11/7, tờ Money Today đưa tin nam diễn viên Kim Seon Ho đang gặp vấn đề sức khỏe. Cựu phóng viên giải trí Lee Jin Ho cho biết sức khỏe của Kim Seon Ho bị suy yếu. Nam diễn viên bị căng thẳng và áp lực khi diễn xuất trở lại sau thời gian dừng hoạt động vì scandal. Kim Seon Ho mắc bệnh zona và phải nhập viện điều trị một thời gian. Lee Jin Ho chỉ ra trong video phát hành gần đây để quảng bá vở kịch mới, Kim Seon Ho gầy và kém sức sống hơn trước.

Kim Seon Ho bắt đầu hoạt động trở lại thông qua vở kịch Theatre: The Great War 9 - Touch the Boyd khởi chiếu ngày 9/7. Touch the Boyd dựa trên câu chuyện có thật về sự sống sót của hai nhà leo núi người Anh Joe Simpson và Simon Yates.

Kim Seon Ho bị căng thẳng khi diễn xuất trở lại.

Kim Seon Ho đảm nhận vai Joe Simpson - người bị cô lập trên một ngọn núi tuyết. Theo Sports Chosun, sự xuất hiện của Kim Seon Ho nhận được phản ứng tích cực. Vé xem được bán hết ngay khi mở bán.

Đây là lần đầu sau khoảng 9 tháng kể từ khi tranh cãi về đời tư nổ ra, Kim Seon Ho xuất hiện trước công chúng. Vào thời điểm đó, Kim Seon Ho đang nổi tiếng nhờ vai nam chính trong bộ phim truyền hình tvN Làng chài Cha-Cha-Cha. Tuy nhiên, nam diễn viên bị bạn gái cũ tố cáo đối xử bội bạc, ép cô phá thai.

Vụ việc khiến Kim Seon Ho bị tẩy chay. Nhiều nhãn hàng và đơn vị sản xuất dừng hợp tác với Kim Seon Ho. Nam diễn viên tạm dừng hoạt động và rời khỏi tất cả chương trình giải trí, quảng cáo anh tham gia.

Tuy nhiên, sau đó, tờ Dispatch công bố hàng loạt bằng chứng phủ nhận cáo buộc từ bạn gái cũ của Kim Seon Ho. Truyền thông Hàn Quốc khẳng định Kim Seon Ho không hề ép bạn gái phá thai, thậm chí muốn kết hôn khi biết có con.