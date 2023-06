Kim Se Jeong lên tiếng về tin hẹn hò mỹ nam Ahn Hyo Seop

Nữ chính "Hẹn hò chốn công sở" trực tiếp phản hồi thông tin đi du lịch riêng, hẹn hò với diễn viên Ahn Hyo Seop.

Theo Insight, thông qua trang cá nhân, nữ diễn viên Kim Se Jeong đăng tải clip ngắn và phủ nhận thông tin đi du lịch, hẹn hò với mỹ nam Ahn Hyo Seop. Đây là lần đầu tiên nữ chính Business Proposal (Hẹn hò chốn công sở) trực tiếp phản hồi về chuyện tình cảm.

"Những ngày qua, có nhiều tin đồn rằng tôi và Ahn Hyo Seop đi du lịch cùng nhau tại Nhật Bản. Tại sao mọi người lại nghĩ như vậy. Chính xác là tôi đi du lịch cùng anh trai và người bạn thân nhất của mình", cô chia sẻ.

Cũng trong clip, Kim Se Jeong tiết lộ về vai diễn mới nhất của cô trong mùa hai series The Uncanny Counter.

Kim Se Jeong phủ nhận thông tin đi du lịch chung, hẹn hò Ahn Hyo Seop.

Kể từ sau khi loạt phim Business Proposal phát sóng, cặp diễn viên chính Kim Se Jeong và Ahn Hyo Seop vướng tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên, cả hai không lên tiếng về chuyện tình cảm.

Gần nhất, Kim Se Jeong có chuyến đi du lịch tại Nhật Bản. Cùng thời điểm, Ahn Hyo Seop cũng đăng tải loạt ảnh tại đây. Cư dân mạng nghi vấn cặp sao đi du lịch chung, hẹn hò ở xứ sở Phù Tang.

Kim Se Jeong sinh năm 1996, nổi tiếng khi tham gia Produce 101 mùa đầu tiên. Kết thúc chương trình, Kim Se Jeong xếp hạng 2 và ra mắt trong nhóm nhạc dự án I.O.I. Sau khoảng 2 năm hoạt động, I.O.I tan rã. Kim Se Jeong sau đó tái ra mắt trong nhóm nhạc gugudan nhưng họ cũng nhanh chóng tan rã.

Sau đó cô tham gia nhiều bộ phim truyền hình như The Uncanny Counter, Business Proposal, gần nhất là Today's Webtoon. Series Business Proposal giúp cô nổi tiếng và thu hút lượng fan đông đảo.

Ahn Hyo Seop sinh năm 1995, từng được JYP Entertainment chiêu mộ và trở thành thực tập sinh. Mỹ nam xứ Hàn chuyển hướng diễn xuất khi tham gia Queen of the Ring và My Father is Strange vào năm 2017. Sau Dr. Romantic 2 và Lovers of the Red Sky (Bầu trời rực đỏ), Business Proposal là bộ phim đưa sự nghiệp diễn xuất của Ahn Hyo Seop lên tầm cao mới.

Nam diễn viên có mặt trong danh sách 40 nghệ sĩ quyền lực nhất Hàn Quốc năm 2023, theo thống kê của tạp chí Forbes Hàn Quốc.