Kim Sae Ron xin lỗi vì bỏ trốn sau khi gây tai nạn

Kim Sae Ron cho biết đang xem xét lại bản thân sau khi để xảy ra vụ tai nạn. Nữ diễn viên gửi lời xin lỗi khán giả.

Tờ Busan đưa tin một ngày sau khi gây tai nạn và cố bỏ trốn khỏi hiện trường, diễn viên Kim Sae Ron lên tiếng xin lỗi. Thông qua công ty quản lý, Kim Sae Ron xin lỗi vì đưa ra tuyên bố muộn màng và gây tai nạn trong tình trạng say xỉn.

Theo công ty giải trí, Kim Sae Ron đang suy ngẫm về những sai lầm của bản thân. “Kim Sae Ron chân thành gửi lời xin lỗi đến nhiều người bị thiệt hại và chịu bất tiện vì sự việc. Nữ diễn viên cũng xin lỗi những nhân viên đang nỗ lực khôi phục các cơ sở công cộng bị hư hỏng do vụ tai nạn. Cô ấy hứa khắc phục những hư hỏng và xin chịu trách nhiệm”, công ty thông báo.

Công ty cho biết Kim Sae Ron đã được đưa về nhà sau khi xét nghiệm máu vào ngày 18/5. Cảnh sát đang điều tra sự việc.

Kim Sae Ron gây tranh cãi vì lái xe khi say rượu.

Sở cảnh sát Gangnam, Seoul cho biết ngày 18/5, Kim Sae Ron đâm vào lan can và cây bên đường 3 lần khi lái xe ở Cheongdam-dong, Gangnam-gu, Seoul vào khoảng 8h cùng ngày. Theo cảnh sát, sau khi gây tai nạn, nữ diễn viên cố gắng chạy trốn khỏi hiện trường. Kim Sae Ron được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong máu.

Sáng 18/5, tờ Star Today đưa tin trong lúc Kim Sae Ron bị cảnh sát điều tra về tội lái xe khi say rượu thì khu vực Cheongdam Dong lại hỗn loạn vì tai nạn nữ diễn viên gây ra.

Một nhân chứng tiết lộ với Star Today, Kim Sae Ron đã va phải một máy biến áp gần lối ra số 5 của ga Apgujeong Rodeo trên tuyến Suin-Bundang. Người này trao đổi với Star Tody: "Do vụ tai nạn, điện và đèn giao thông của một số cửa hàng xung quanh cũng bị tắt". Theo Star Today, các thiết bị điện và kỹ thuật viên đã được cử đến để sửa chữa máy biến áp.

Kim Sae Ron ra mắt với tư cách người mẫu tạp chí vào năm 2001. Sau đó, cô xuất hiện trong bộ phim The Mister do Won Bin thủ vai chính và được công chúng biết đến. Kể từ đó, nữ diễn viên tham gia nhiều tác phẩm khác nhau như phim Neighbor, The Eyes, Glamourous Temptation, Witch's Guard hay The Good Shaman.