Kim Sae Ron tự triệt đường trở lại showbiz

Kim Sae Ron liên tục bị tố nói dối. Công chúng Hàn Quốc cho rằng nữ diễn viên khó có thể trở lại ngành giải trí.

Kim Sae Ron xuất thân diễn viên nhí và được công chúng Hàn Quốc yêu mến. Nữ diễn viên thậm chí được nhiều người biết đến với danh xưng “thần đồng diễn xuất”. Tuy nhiên, sự nghiệp xán lạn của Kim Sae Ron đứng trước nguy cơ sụp đổ sau khi cô gây tai nạn vào giữa năm 2022 vì lái xe khi say rượu. Khi cảnh sát yêu cầu xuống xe để làm việc, Kim Sae Ron thậm chí tìm cách bỏ trốn. Vụ việc khiến nữ diễn viên tẩy chay.

Kim Sae Ron nợ nần chồng chất

Ngày 8/3, Kim Sae Ron lần đầu xuất hiện kể từ khi tranh cãi nổ ra. Cô tham dự phiên tòa tại Tòa án Quận Trung tâm ở Seocho-dong, Seoul. Tại đây, đại diện pháp lý của Kim Sae Ron nói: "Bị cáo đang kiểm điểm và hối hận sâu sắc. Cô tránh xa rượu bia nhiều nhất có thể và bán tất cả xe. Cô ấy đã trực tiếp xin lỗi các nạn nhân và bồi thường thiệt hại".

Ngày 14/3, trong cuộc phỏng vấn với Mydaily, luật sư Min, đại diện pháp lý của Kim Sae Ron cho biết cô đang làm việc bán thời gian để trang trải chi phí sinh hoạt. Nữ diễn viên ở trong tình trạng nợ nần chồng chất do phải nộp phạt và bồi thường thiệt hại vì vụ gây tai nạn khi lái xe trong tình trạng say rượu.

Tất cả thu nhập cô có được từ trước đến nay hiện được dùng để giúp gia đình kinh doanh và duy trì chi phí sinh hoạt. Theo luật sư, Kim Sae Ron không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm thêm để kiếm sống. Ngoài ra, Kim Sae Ron nợ công ty khoản tiền lớn.

Kim sae Ron tới dự phiên tòa đầu tiên.

Luật sư nhấn mạnh Kim Sae Ron hầu như không có tài sản gì và căn hộ từng được cô tiết lộ qua một chương trình giải trí chỉ là nhà thuê.

Khi gây tai nạn vào tháng 5/2022, Kim Sae Ron đâm vào một cái cây bên đường và máy biến áp gần giao lộ Hakdong ở Cheongdam-dong, Gangnam-gu, Seoul. Vụ tai nạn đã làm hỏng một máy biến áp và cắt điện cung cấp cho 57 địa điểm, bao gồm các cửa hàng gần đó. Sự cố điện được khôi phục trong khoảng 3 giờ.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong máu Kim Sae Ron khoảng 0,2% - mức bị thu hồi giấy phép lái xe.

Ngày 10/3, tờ YTN đưa tin Kim Sae Ron đã đăng 3 bức ảnh cho thấy cô đang làm việc tại Mega Coffee. Trong bức hình, Kim Sae Ron mặc đồng phục nhân viên và đứng ở quầy pha chế.

Tuy nhiên, một ngày sau khi những bức ảnh được đăng, Mega Coffee nói với các phương tiện truyền thông rằng Kim Sae Ron không làm việc tại bất kỳ chi nhánh nào của họ.

Một đại diện từ công ty cho biết với YTN: "Chúng tôi có thể xác nhận Kim Sae Ron chưa bao giờ làm nhân viên bán thời gian hay chính thức tại bất kỳ cửa hàng nào trong nước. Cửa hàng được đề cập trong bài viết của Kim Sae Ron có một nhân viên bán thời gian là bạn của cô ấy. Tuy nhiên, quản lý của cửa hàng cho biết Kim Sae Ron chưa bao giờ làm nhân viên ở đó" .

Sau tuyên bố của quán cà phê với giới truyền thông, dư luận Hàn quay lưng hoàn toàn với Kim Sae Ron. Họ cho rằng nữ diễn viên nói dối để lấy được lòng thương hại nhằm trở lại showbiz.

Công chúng Hàn Quốc bình luận: "Vậy là cô ấy đã dàn dựng các bức ảnh?", "Chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy?", "Tôi không thể tin được là cô ấy dàn dựng những bức ảnh đó", "Cô ấy thực sự đang đào một cái hố sâu hơn cho chính mình", "Cô ấy sẽ không thể trở lại ngành giải trí sau vụ này", "Vậy là cô ấy đã mượn đồng phục của bạn và chụp những bức ảnh đó?".

Liên tục khiến công chúng mất lòng tin

Trở lại tuyên bố được đưa ra ngày 14/3, đại diện pháp lý không hề nhắc đến việc Kim Sae Ron đăng ảnh làm việc tại quán cà phê nhượng quyền. Vụ việc này gây tranh cãi suốt những ngày qua và khiến công chúng hoàn toàn mất lòng tin vào nữ diễn viên.

Cũng trong ngày 14/3, tờ Dailian đưa tin luật sư bào chữa cho Kim Sae Ron làm việc trong công ty luật thuộc top 10 Hàn Quốc. Điều này càng làm tăng thêm tranh cãi. Theo cộng đồng pháp lý, Kim Sae Ron đã chỉ định tổng cộng 6 luật sư từ hai công ty luật.

Phóng viên Lee Jin Ho tiết lộ phí chi trả cho một luật sư đến từ công ty thuộc top 10 là 10 triệu won. Ngoài ra, Kim Sae Ron phải trả thêm 10 triệu won cho công tố viên và 10 triệu won cho lần xét xử đầu tiên. Do đó, công chúng đang đặt câu hỏi Kim Sae Ron luôn than nghèo suốt thời gian qua, vậy cô lấy đâu tiền để thuê được 6 luật sư thuộc top đầu.

Kim Sae Ron cho biết đang khó khăn về tài chính như thuê nhiều luật sư hàng đầu.

Lee Jin Ho thậm chí tiết lộ cũng trong tháng 5/2022 tức ngay sau khi gây tai nạn, Kim Sae Ron tiếp tục uống rượu với một người đàn ông nổi tiếng tại nhà riêng của người này.

Lee Jin Ho nói về trường hợp của Kim Sae Ron: "Bạn có thể uống rượu nhưng tôi nghĩ nếu muốn trở lại với tư cách một người nổi tiếng, bạn phải tự kiểm điểm một cách chân thành hơn".

Về những khó khăn trong cuộc sống của Kim Sae Ron, Lee Jin Ho nói: "Là một diễn viên, bạn kiếm tiền thông qua các tác phẩm và quảng cáo. Nhưng vì vụ bê bối, bạn phải trả tiền phạt và thu nhập bị cắt giảm. Hàng chục won không cánh mà bay. Vì vậy nếu không có tiền tiết kiệm, bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chịu đựng những khó khăn trong cuộc sống. Tôi biết, ngôi nhà 2 tỷ won và tất cả ôtô nhập khẩu của Kim Sae Ron đều được thuê".

Trước khi bê bối nổ ra, Kim Sae Ron xuất hiện trên chương trình On and Off của tvN vào năm 2020 và tiết lộ căn hộ chung cư ở Seongdong-gu, Seoul. Nữ diễn viên sống tại đây cùng em trai. Ngôi nhà của Kim Sae Ron được dự đoán có mức giá 2,3 tỷ won.

Ngoài ra, Kim Sae Ron từng lái chiếc xe Volvo XC40 trị giá 50 triệu won. Vào thời điểm xảy ra tai nạn khi say rượu, cô lái chiếc Range Rover trị giá 100 triệu won.

Đây không phải lần đầu tiên Kim Sae Ron bị tố nói dối. Tháng 11/2022, phóng viên giải trí Lee Jin Ho thậm chí cho biết Kim Sae Ron mừng sinh nhật bằng tiệc rượu và yêu cầu khách mời khi đến phải mang theo đồ uống có cồn.

Việc Kim Sae Ron uống rượu trong thời gian dừng hoạt động để xem xét lỗi lầm của bản thân khiến khán giả mất lòng tin. Họ cho rằng nữ diễn viên thiếu chân thành và không còn chút tin tưởng nào ở cô. Vụ việc khiến làn sóng tẩy chay của công chúng với Kim Sae Ron càng nghiêm trọng.