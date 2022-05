Sự nghiệp 13 năm của Kim Sae Ron bị đe dọa sau vụ gây tai nạn

Kim Sae Ron là một trong số các gương mặt sao nhí của ngành giải trí Hàn Quốc vẫn duy trì được thành công và sức hút ở tuổi trưởng thành. Cô có gia tài diễn xuất ấn tượng.

Kim Sae Ron, sinh năm 2000, là một trong số ít các gương mặt sao nhí của ngành giải trí Hàn Quốc vẫn duy trì được thành công và sức hút cho tới tuổi trưởng thành. Gia nhập làng giải trí từ khi còn rất nhỏ, cô là nghệ sĩ đa tài, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như diễn xuất, MC truyền hình và người mẫu.

Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm lên 9 với vai một em bé bị bố bỏ rơi trong phim điện ảnh A Brand New Life của đạo diễn kiêm biên kịch Ounie Lecomte. Bộ phim giúp Kim Sae Ron trở thành nữ diễn viên trẻ nhất Hàn Quốc từng được mời tới tham dự LHP Cannes.

Màn hóa thân được khán giả trong và ngoài nước ghi nhận cũng mở ra cơ hội để nữ diễn viên nhí góp mặt vào nhiều dự án thành công cả về thương mại lẫn tính nghệ thuật như The Man From Nowhere (2010) hay A Girl At My Door (2014). Năm 2011, nữ diễn viên có vai diễn truyền hình đầu tiên trong Listen to My Heart.

Tới nay, Kim Sae Ron đã bỏ túi 28 vai diễn ở các mảng điện ảnh, truyền hình và web drama. Cô đoạt giải nữ diễn viên mới xuất sắc của Buil Film Awards 2010 và Asian Film Awards 2010 cho vai nữ chính đầu tay trong A Brand New Life. Năm 2014, Kim Sae Ron giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc của Blue Dragon Awards cho A Girl At My Door. Năm 2015, cô thắng giải Nữ diễn viên quốc tế xuất sắc do khán giả bình chọn tại Golden Rooster Awards cho vai diễn trong tác phẩm Snowy Road.

Từ tuổi 15, Kim Sae Ron chuyển hướng sang mảng truyền hình. Trong 5 năm qua, cô chỉ góp mặt trong dự án điện ảnh duy nhất là The Villagers (2018). Các dự án truyền hình của Kim Sae Ron khá đa dạng về chủ đề - từ tình cảm học đường tới tâm lý chính kịch, điều tra phá án… Nhìn chung không quá thách thức người xem như các phim điện ảnh trước đó.

Trong năm 2021, Kim Sae Ron thủ vai nữ chính trong dự án The Great Shaman Ga Doo-shim thuộc thể loại học đường, giả tưởng, kỳ bí. Cô thủ vai Ga Doo-shim, một thiếu nữ với khả năng nhìn thấy linh hồn. Bà cô đã qua đời trong lúc trừ tà, khiến Doo-shim muốn quay lưng với thế giới tâm linh. Tuy nhiên, càng cố rũ bỏ, rắc rối từ thế giới tâm linh lại càng bám riết lấy cô. Sự ủng hộ của khán giả đã giúp tác phẩm được lên kế hoạch sản xuất mùa 2.

Ngoài phim ảnh, Kim Sae Ron cũng đóng nhiều MV ca nhạc cho các nhóm thần tượng ăn khách như Green Rain của Shinee, Jackpot của Block B hay Graduation Tears của Yoon Jong Shin. Trong giai đoạn 2015-2017, Kim Sae Ron cũng thử sức với vai trò người dẫn chương trình Show! Music Score của đài MBC.

Trong quá khứ, Kim Sae Ron từng theo học trường Nghệ thuật biểu diễn Seoul nhưng chủ động xin nghỉ. Năm 2017, chia sẻ với báo chí, nữ diễn viên giải thích mình thường xuyên phải nghỉ học vì vướng lịch quay phim nên đã đi đến quyết định chỉ chọn một trong hai. Cô cũng tiết lộ khi không có lịch quay, thường dành thời gian học ngoại ngữ cùng gia sư.

Những năm qua, Kim Sae Ron duy trì được sức hút và danh tiếng thông qua các dự án phim truyền hình. Trong tương lai, cô có ít nhất ba dự án chờ lên sóng là Trolley, The Great Shaman Ga Doo-shim 2 và Bloodhounds. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô đang bị đe dọa khi hôm 18/5, Kim Sae Ron bị bắt giữ để phục vụ điều tra về hành vi lái xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn. Rất may, vụ việc không gây thương vong về người.