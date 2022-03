Kim Min Jung tranh chấp hợp đồng với công ty cũ

Kim Min Jung cho biết công ty WIP không hoàn thành trách nhiệm theo điều khoản đã ký với cô. Hai bên xảy ra xung đột và Hiệp hội Quản lý Giải trí Hàn Quốc phải vào cuộc.

Ngày 3/3, tờ JTBC đưa tin Hiệp hội Quản lý Giải trí Hàn Quốc kết luận nữ diễn viên Kim Min Jung phải chịu trách nhiệm về việc tranh chấp hợp đồng độc quyền giữa cô với công ty cũ WIP.

Một đại diện của Ủy ban Khen thưởng và Trừng phạt thuộc Hiệp hội Quản lý Giải trí Hàn Quốc cho biết: "Sau quá trình xem xét vụ việc giữa WIP và Kim Min Jung về vấn đề vi phạm hợp đồng độc quyền cũng như các khoản chưa được thanh toán, chúng tôi có cơ sở để tin rằng tranh chấp xảy ra do Kim Min Jung không hợp tác trong việc dàn xếp và phân phối công việc".

Kim Min Jung đã ký hợp đồng độc quyền kéo dài 2 năm với WIP vào tháng 3/ 2019. Hợp đồng giữa hai bên hết hạn vào tháng 3/2021. Vào tháng 8/2021, Kim Min Jung tuyên bố cô không nhận được thu nhập và sao kê tài khoản một cách hợp lệ từ công ty cũ.

Diễn viên Kim Min Jung và công ty cũ xảy ra xung đột.

Nữ diễn viên cho biết: "WIP đã không hoàn thành nghĩa vụ của họ với tư cách một công ty quản lý trong thời gian chúng tôi ký kết hợp đồng độc quyền. Do đó, chúng tôi không thể tiếp tục làm việc cùng nhau dù đã đàm phán việc gia hạn hợp đồng. Sau khi hết thời hạn hợp đồng, tôi đã gửi cho họ bằng chứng và các tài liệu liên quan".

Khi đó, WIP phủ nhận cáo buộc của Kim Min Jung. Điều đó dẫn đến cuộc xung đột giữa hai bên và Hiệp hội Quản lý Giải trí Hàn Quốc phải vào cuộc.

WIP là một thành viên của Hiệp hội Quản lý Giải trí Hàn Quốc. Do đó, có những ý kiến lo ngại hiệp hội sẽ giải quyết vụ việc theo hướng có lợi cho WIP và không đưa ra kết luận khách quan. Nói về vấn đề trên, Hiệp hội Quản lý Giải trí Hàn Quốc tuyên bố đã gửi tài liệu cho Liên đoàn các ngành văn hóa và nghệ thuật đại chúng Hàn Quốc để xem xét vấn đề này.

Kim Min Jung sinh năm 1982, là một trong những diễn viên nữ được yêu thích tại Hàn Quốc. Năm 2021, cô gây tiếng vang khi đảm nhận vai nữ chính trong phim The Devil Judge. Trước đó, cô tham gia nhiều phim như Land Of Wind, The Thorn Bird, The Scam, Forbidden Quest…