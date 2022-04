Kim Min Hee lần thứ 9 đóng phim của bạn trai Hong Sang Soo

Ê-kíp phim "The Novelist's Film" vừa công bố những hình ảnh mới của nữ diễn viên Kim Min Hee. Đây là lần thứ 9 cô diễn xuất trong phim của đạo diễn Hong Sang Soo.

Ngày 4/4, ê-kíp sản xuất bộ phim mới nhất của đạo diễn Hong Sang Soo là The Novelist's Film công bố những hình ảnh mới trong phim. The Novelist's Film giành chiến thắng Giải thưởng lớn của Ban Giám khảo tại Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 72. Sau khi ra mắt tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin, bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi từ các phương tiện truyền thông nước ngoài. Đặc biệt, đây là phim thứ 9 của Hong Sang Soo do Kim Min Hee đảm nhận vai chính.

Ngoài Kim Min Hee, phim có sự tham gia của Lee Hye Young, Seo Young Hwa, Kwon Hae Hyo, Jo Yoon Hee, Ki Joo Bong, Park Mi So và Ha Seong Guk.

Hình ảnh của Kim Min Hee trong phim The Novelist's Film.

The Novelist's Film được quay trong hai tuần ở Hàn Quốc từ tháng 3/2021. Phim kể về nữ diễn viên Lee Hye Young, người đi quãng đường dài đến hiệu sách của đàn em. Lee Hye Young leo lên tháp, gặp một đạo diễn và cặp vợ chồng trong công viên. Đây là bộ phim đen trắng chứa đựng chuyện tình lãng mạn của đạo diễn Hong Sang Soo và được phát hành vào ngày 21/4.

Trước đó, ở Liên hoan phim Quốc tế Berlin, khi chiến thắng giải thưởng, đạo diễn Hong Sang Soo đưa bạn gái kiêm diễn viên chính Kim Min Hee lên sân khấu và chia sẻ: “Chiến thắng này nằm ngoài sức tưởng tượng. Tôi rất ngạc nhiên và không biết phải nói gì”.

Hai ngôi sao ở Liên hoan phim Quốc tế Berlin.

Ê-kíp phim tổ chức buổi giới thiệu trên các phương tiện truyền thông tại CGV Yongsan I’Park Mall ở Seoul vào ngày 12/4. Tuy nhiên, theo Ten Asia, hai ngôi sao không thể xuất hiện công khai ở các sự kiện trong nước mà chỉ giới thiệu bộ phim và tham gia các lễ trao giải ở nước ngoài. Họ bị tẩy chay vì công khai ngoại tình.

Hong Sang Soo (sinh năm 1960) kết hôn vào năm 1985 và hơn Kim Min Hee 22 tuổi. The Korea Herald đưa tin hai người có quan hệ tình cảm từ khi quay phim Right Now, Wrong Then vào tháng 9/2015. Hong thừa nhận chuyện ngoại tình vào đầu năm 2017 tại liên hoan phim Berlin, nơi ông công chiếu On the Beach at Night Alone.