Kim Kardashian và Pete Davidson hẹn hò

Kim Kardashian và Pete Davidson vướng tin hẹn hò từ cuối tháng 10. Theo tờ Page Six, hai ngôi sao vừa bước vào mối quan hệ chính thức.

Ngày 19/11, tờ Page Six đưa tin Kim Kardashian và Pete Davidson chính thức yêu nhau. Theo Page Six, tình yêu của hai ngôi sao chớm nở sau vài lần họ gặp nhau ở thành phố New York - nơi Pete Davidson sinh sống và Los Angeles.

Ngôi sao King of Staten Island gần đây nhất đã đến California vào ngày sinh nhật của mình và dành thời gian ở bên Kim Kardashian, rapper Flavor Flav tại biệt thự Palm Springs. Tờ People cho biết Kim chính là người chủ trì bữa tiệc mừng sinh nhật bạn trai. Theo hình ảnh được rapper Flavor Flav đăng sau bữa tiệc, họ mặc đồ giống nhau.

Kim Kardashian và Pete Davidson vướng tin hẹn hò vào cuối tháng 10 khi hình ảnh họ nắm tay nhau trong chuyến đi tới trang trại Knott's Scary ở Nam California được đăng tải. Trước đó, hai ngôi sao có cảnh hôn trong chương trình Saturday Night Live.

Theo Page Six, Kim Kardashian và Pete Davidson đang hẹn hò.

Page Six tiết lộ nam diễn viên Big Time Adolescence sau đó cùng bạn gái có bữa tối riêng tư trên đảo Staten. Ở đó, họ có thể thưởng thức bữa tối lãng mạn mà không cần đội ngũ an ninh. Sau đó, Kim đã đưa Davidson đến bữa tiệc sinh nhật của Simon Huck tại Zero Bond.

Một người thân cận nói với Page Six vào thời điểm đó: “Họ đã cười rất nhiều và có vẻ hai người có tình cảm với nhau”.

Kim Kardashian (sinh năm 1980), là ngôi sao truyền hình nổi tiếng. Cô đệ đơn ly hôn Kanye West từ tháng 2. Trong chương trình Saturday Night Live hồi tháng 10, nữ diễn viên nói: "Tôi đã ly hôn anh ấy".

Pete Davidson kém bạn gái 13 tuổi. Anh là diễn viên nổi tiếng từ các tiểu phẩm hài kịch của Saturday Night Live và tham gia chương trình của MTV như Guy Code, Wild 'n Out, Failosophy...