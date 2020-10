Kim Kardashian và Paris Hilton sau nhiều năm nghỉ chơi

Khoảnh khắc hai ngôi sao tai tiếng cùng dạo phố giữa mùa dịch làm công chúng nhớ lại khoảng thời gian thân thiết của họ hồi năm 2004.

Ngày 16/10, Daily Mail ghi lại khoảnh khắc hai ngôi sao tai tiếng Kim Kardashian và Paris Hilton dạo phố Los Angeles. Đôi bạn cùng diện thiết kế mới thuộc thương hiệu SKIMS của bà xã Kanye West.

Cả Kardashian và Hilton đều được nhận xét trẻ trung và sành điệu, trông không khác gì so với 16 năm trước. Trong khi ngôi sao This is Paris chọn thiết kế crop top khoe eo phối cùng quần ống loe, bà mẹ 4 con lại chọn kiểu áo bó sát và legging.

Kim không còn là cô trợ lý của Paris Hilton như 16 năm trước. Ảnh: Getty, SKIMS.

Theo tờ báo Anh, đôi bạn thu hút ánh nhìn từ người dân xung quanh với trang phục nổi bật cùng thần thái thu hút. Đây là lần đầu đôi bạn thân trong quá khứ tái hợp sau nhiều năm.

Cả hai tông màu tím và hồng pastel đều là xu hướng của năm nay, bà mẹ 4 con nhanh chóng bắt trend và tung ra sản phẩm mới. Paris Hilton được cho là nhận lời của Kim để quảng bá BST mới của bạn thân.

Theo Daily Mail, Kim và Paris Hilton khó sắp xếp thời gian để gặp nhau, kể từ ngày "gương vỡ lại lành". Trong quá khứ, sau khi Kardashian nổi tiếng với Keeping Up with the Kardashians, họ không còn nói chuyện.

Bà xã Kanye West thừa nhận "nghỉ chơi" với Hilton trong một cuộc phỏng vấn năm 2011. "Paris đã gắn bó với tôi trong một khoảng thời gian dài. Tôi cảm thấy như vậy là quá đủ", Kim nói.

Kardashian hiện tại vượt mặt Paris Hilton về độ nổi tiếng. Ảnh: Splash News.

Đến khi bà mẹ 4 con bị cướp ở Pháp hồi năm 2016, Paris Hilton đến an ủi, chính thức hàn gắn mối quan hệ với Kim Kardashian.

Từ đó, công chúng tiếp tục chứng kiến hai ngôi sao tai tiếng bậc nhất Hollywood thường xuyên xuất hiện cùng nhau.

Tuy nhiên, nhiều thứ đã thay đổi sau 16 năm.

Những năm 2004-2006, cháu gái nhà Hilton nổi tiếng bởi sự giàu có và tiệc tùng xa xỉ, Kim chỉ là cô trợ lý theo sau xách túi và giúp việc vặt. Hiện tại, bà mẹ 4 con là ngôi sao truyền hình thực tế, bà xã của rapper tỷ phú và phủ sóng rộng khắp, còn tên tuổi Paris Hilton đã nguội lạnh.

"Kim là người tốt bụng. Tôi tự hào với việc Kim muốn trở thành luật sư, chúng tôi có nhiều kỷ niệm tuyệt vời", Hilton nói với Cosmopolitan UK sau khi thân thiết trở lại với cô trợ lý.

Chị gái Kendall Jenner lại mời Hilton xuất hiện trong KUWTK, xuất hiện thân thiết như những người bạn lâu năm chưa từng có hiềm khích.