Kim Kardashian và Julia Fox mặc giống nhau

Khi bắt đầu hẹn hò với Kim Kardashian từ năm 2012, Kanye West đã can thiệp nhiều vào tủ quần áo của cô, thay những chiếc váy cồng kềnh bằng các thiết kế bóng bẩy, đơn sắc hơn. "Còn hiện tại, Kanye đang làm điều tương tự với Julia. Anh ấy kiểm soát để đảm bảo cô xuất hiện theo đúng hình mẫu trong tâm trí mình", một nguồn tin nói với Page Six. Hơn nữa, những khoảnh khắc thời trang giống nhau của cả hai ngôi sao này còn được cho là xuất phát từ sự hâm mộ của Julia dành cho Kim. Ảnh: Page Six.