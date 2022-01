Kim Kardashian và bạn trai ăn tối tại dinh thự của Jeff Bezos

Kim Kardashian và Pete Davidson xuất hiện trong tiệc tối của ông chủ Amazon. Trước đó không lâu, ngôi sao 42 tuổi có buổi gặp gỡ Hillary Clinton.

Ngày 26/1, People xác nhận thông tin ngôi sao truyền hình thực tế 42 tuổi và bạn trai Pete Davidson là hai khách mời trong bữa tiệc tối của tỷ phú Jeff Bezos.

Theo TMZ, cả hai được phát hiện đi chung trên xe hơi của Kim Kardashian và ở lại dinh thự của tỷ phú nhiều giờ. Sau đó, họ di chuyển đến khách sạn ở Beverly Hills của Pete Davidson.

Kim Kardashian và bạn trai thường xuyên bên nhau. Ảnh: Page Six.

Bữa tối của Kim diễn ra không lâu sau khi ngôi sao Keeping Up with the Kardashians có buổi gặp gỡ Hillary Clinton và Chelsea Clinton tại một quán cà phê vào dịp đầu tuần.

Theo People, trọng tâm của buổi gặp liên quan đến chương trình truyền hình sắp phát sóng của Hillary và Chelsea. Show mới mang tên Gutsy Women, được lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết bán chạy của họ trước đó.

Gutsy Women truyền thông điệp về lòng dũng cảm, sự kiên cường của phụ nữ.

Thời gian qua, Kim Kardashian và Pete Davidson ngày càng thân thiết. Họ thường xuyên xuất hiện chung trong các bữa tiệc.

Vào dịp sinh nhật lần thứ 28 của Pete Davidson, Kim Kardashian đã đứng ra tổ chức tiệc cho bạn trai.

"Ngay cả khi ở xa nhau, Kim và Pete vẫn giữ liên lạc. Họ đang hiểu nhau hơn và ngày càng hòa hợp. Kim thích tính cách của Pete. Anh ấy hài hước và làm Kim hạnh phúc. Họ đang hẹn hò và tận hưởng điều đó. Kim cũng thích những lời khen từ Pete", nguồn tin nói với People.

Kim Kardashian vướng tin hẹn hò ngôi sao Saturday Night Live từ cuối tháng 10, sau khi hai ngôi sao cùng đóng một vở kịch của chương trình. Ngày 29/10, cặp sao được ghi lại cảnh chơi tàu lượn ở công viên. Kardashian và Davidson nắm chặt tay khi giải trí ở California, Mỹ.

Pete Davidson kém bạn gái 13 tuổi. Anh là diễn viên nổi tiếng từ các tiểu phẩm hài kịch của Saturday Night Live và tham gia chương trình của MTV như Guy Code, Wild 'n Out, Failosophy...