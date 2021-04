Sau Kylie Jenner, đến lượt chị gái Kim Kardashian trở thành tỷ phú USD mới của Hollywood.

Ngày 6/4, tạp chí Forbes công bố Kim Kardashian chính thức gia nhập hàng ngũ tỷ phú USD của thế giới. Tổng giá trị tài sản của ngôi sao truyền hình thực tế đã tăng đến 1 tỷ USD .

"Hai doanh nghiệp của Kim, bao gồm công ty sản xuất trang phục định hình Skims (được định giá 500 triệu USD ) và dòng trang điểm KKW Beauty (được định giá 1 tỷ USD ), phát triển một cách mạnh mẽ đã giúp tài sản của Kim tăng chóng mặt. Cổ phần của cô ở hai công ty khoảng 725 triệu USD ", nguồn tin viết.

Theo Reuters, kể từ tháng 6/2020, Kim Kardashian đã bán 20% cổ phần (tức 200 triệu USD ) trong công ty mỹ phẩm KKW Beauty cho tập đoàn đa quốc gia Coty - một trong những thỏa thuận mang tính quyết định giúp Kim đạt giá trị thương hiệu đến 1 tỷ USD .

Kim Kardashian trở thành tỷ phú USD mới của Hollywood. Ảnh: Pagesix.

Ngoài việc kinh doanh, chị gái Kylie Jenner còn đút túi khoản thù lao "khủng" nhờ tham gia show truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians, các hợp đồng quảng cáo, làm người đại diện thương hiệu.

Hồi tháng 10/2020, Kim Kardashian chỉ nắm khoảng 780 triệu USD . Con số này tăng vượt trội vào năm nay nhờ công việc kinh doanh thuận lợi. Cách kiếm tiền nhanh chóng của ngôi sao tai tiếng khiến nhiều đối thủ bất ngờ.

Như vậy, sau Kylie Jenner, đến lượt một thành viên khác của gia tộc Kardashian - Jenner được công nhận là tỷ phú. Trước đó, Kanye West cũng được tạp chí Forbes ước tính là tỷ USD.