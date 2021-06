Kim Kardashian: 'Tôi sẽ mãi là fan của Kanye West'

Trò chuyện trong buổi phỏng vấn, Kim Kardashian cho biết chồng cũ sẽ luôn là gia đình của mình.

Trong phần phát sóng đầu tiên của Keeping Up with the Kardashians Reunion, người dẫn chương trình Andy Cohen không ngần ngại hỏi Kim Kardashian về lý do chia tay Kanye West.

Ban đầu, cô từ chối trả lời câu hỏi trước ống kính. Tuy nhiên, Kim sau đó chia sẻ: "Sự khác biệt chung về quan điểm ở một số vấn đề đã dẫn đến quyết định này".

Nữ doanh nhân vẫn coi cuộc hôn nhân thật sự đầu tiên của mình là với Kanye West - nhà thiết kế 44 tuổi.

Trải qua ba lần tan vỡ, Kim Kardashian coi cuộc hôn nhân thật sự là với Kanye West. Ảnh: Complex.

"Chúng tôi có mối liên hệ chung là các con và tôi rất tôn trọng Kanye. Anh ấy là người bạn đầu tiên và quan trọng nhất của tôi trong thời gian dài. Tôi không thể đánh mất điều đó. Tôi sẽ mãi mãi là người hâm mộ lớn nhất của Kanye. Anh ấy là cha của các con tôi và sẽ mãi là gia đình", Kim chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhân dịp sinh nhật chồng cũ, Kim Kardashian đăng tải hình ảnh chụp cả gia đình kèm lời chúc mừng. Động thái này của cô khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối cho mối quan hệ 7 năm.

Sau khi ly hôn, Kim Kardashian vẫn thể hiện sự ủng hộ với chồng cũ bằng cách lăng xê sản phẩm của anh. Cô từng đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh đi các mẫu giày của Kanye West. Ngay cả khi còn bên nhau, Kim Kardashian cũng nhiều lần diện sản phẩm chưa ra mắt do Kanye West thiết kế.

Kim Kardashian vẫn diện các mẫu giày của Kanye West sau khi chia tay. Ảnh: Kim Kardashian West.

Theo People, phong cách thời trang của Kim Kardashian có thể được chia thành hai thời điểm rõ rệt - trước và sau khi hẹn hò Kanye West.

"Tôi luôn hỏi ý kiến và anh ấy luôn giúp tôi chỉnh sửa vẻ ngoài của mình", ngôi sao truyền hình nói.

Với sự giúp đỡ từ nam rapper, Kim Kardashian đã phát triển thành ngôi sao có phong cách thời trang cao cấp.

Trước khi bước vào mối quan hệ tình cảm, bộ đôi là bạn bè trong nhiều năm. Do vậy, Kim Kardashian hy vọng họ vẫn có thể là bạn bè sau khi chia tay.

Kim Kardashian từng kết hôn với nhạc sĩ Damon Thomas trong khoảng thời gian năm 2000-2004. Sau đó, cô tiến vào mối quan hệ vợ chồng thứ hai với cựu cầu thủ NBA - Kris Humphries (2011-2013).

Kanye West có tầm ảnh hưởng đối với phong cách cá nhân của Kim Kardashian. Ảnh: Vogue, Hollywood Life.