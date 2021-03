Kim Kardashian: 'Tôi gặp nhiều thử thách trong năm qua'

Xuất hiện trong buổi phỏng vấn với Vogue, ngôi sao truyền hình thực tế cho biết cô gặp nhiều khó khăn, thử thách thời gian qua.

Ngày 15/3, Kim Kardashian xuất hiện trong buổi phỏng vấn với ông Jonathan Van Meter của tạp chí Vogue. Cô chia sẻ về những khó khăn, thử thách của bản thân trong năm 2020.

"Đối với nhiều người, năm qua là khoảng thời gian đầy khó khăn. Tuy nhiên, giữa những thử thách, chúng ta cũng nhận ra các cơ hội và biết ơn điều giản dị. Mọi người thức tỉnh sau những điều xảy đến với họ", ngôi sao truyền hình thực tế nói.

Kim Kardashian chia sẻ thêm: "Tôi cũng gặp nhiều thử thách trong khoảng thời gian vừa qua. Khi bản thân sống chậm lại, tôi có thời gian tái tạo năng lượng, dành nhiều thời gian cho gia đình, các con. Tôi nghĩ đó cũng là mảng sáng giữa những khó khăn".

Kim Kardashian xuất hiện trong buổi phỏng vấn với tạp chí Vogue. Ảnh: Vogue.



Khi được hỏi về việc ly hôn với Kanye West, Kim Kardashian từ chối chia sẻ. Cô chuyển sang chủ đề công việc và dự tính trong thời gian tới.

Ngôi sao Keeping Up With the Kardashians cho biết năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cô phải tạm ngừng việc học luật.

"Tôi đã đi được một nửa chặng đường trong quá trình học về luật của mình. Chỉ còn hai năm nữa, tôi có thể trở thành luật sư. Dù bận bịu, tôi vẫn sắp xếp thời gian để không ngưng trệ việc học tập".

"Trong công việc hàng ngày cũng vậy, tôi làm mọi thứ và không ngưng nghỉ một giây phút nào", Kim nhấn mạnh.

Kim Kardashian và Kanye West ly hôn sau 7 năm chung sống. Ảnh: BackGrid.



Gần đây, Kim Kardashian gây ồn ào truyền thông bởi thông tin đường ai nấy đi với Kanye West sau 7 năm chung sống. Cô đệ đơn ly hôn chồng ngày 19/2, theo Page Six. Họ đang đợi ngày ra tòa để phân bố tài sản và quyền nuôi con.

Về phía Kanye West, anh cắt đứt liên lạc hoàn toàn với vợ cũ. Theo Page Six, nam rapper thay đổi toàn bộ số điện thoại. Ngôi sao truyền hình thực tế chỉ liên hệ được với chồng cũ thông qua quản lý.

Tuy nhiên, Kanye West vẫn thường xuyên đến nhà cũ thăm và đưa 4 con đi chơi mỗi khi vợ đi vắng.

"West rất thương các con. Họ có đội ngũ bảo mẫu chuyên nghiệp nên không lo lắng việc chăm sóc con. Nếu muốn, anh chỉ cần đến và đưa con đi chơi", nguồn tin nói thêm.