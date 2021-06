Kim Kardashian tiết lộ lý do ly hôn

Kim Kardashian cho biết Kanye West cần người phụ nữ không bận rộn, có thể cùng nam ca sĩ đi nhiều nơi.

Ngày 4/6, theo Fox News, trong tập mới nhất của Keeping Up with the Kardashians (KUWTK), Kim Kardashian tiết lộ lý do không thể tiếp tục sống cùng Kanye West.

Trong chương trình, Kim bật khóc sau khi được em gái Khloe Kardashian hỏi: "Chị và Kanye thế nào rồi".

Kim Kardashian khóc vì thất bại trong hôn nhân. Ảnh: E! Online.

"Chị và anh ấy không có đánh nhau. Mọi thứ tạm ổn rồi. Nhưng chị nghĩ Kanye hợp với người phụ nữ có thể cùng anh đi khắp nơi và chuyển đến Wyoming sống. Chị không thể làm điều đó", Kim nói trong nước mắt.

Kim cho rằng Kanye West nên có người vợ ủng hộ mọi hành động của anh. Cô thấy mình là người thất bại vì không giữ được hạnh phúc gia đình. Cô tiếp tục khóc, nhắc đến hai cuộc hôn nhân thất bại trước đó với Damon Thomas và Kris Humphries.

"Chị chỉ muốn được hạnh phúc", ngôi sao truyền hình thực tế nói.

Kim không giữ được cảm xúc vì Kanye West không cùng gia đình vợ du lịch nhân dịp sinh nhật con trai Saint. Theo lời Khloe Kardashian, chị gái cãi nhau với chồng trước khi đi nghỉ dưỡng.

Kim Kardashian và Kanye West ly hôn sau 7 năm chung sống. Ảnh: Mega.

"Chị tôi đang buồn bã và thất vọng. Kim trước giờ là người luôn cố gắng duy trì cuộc hôn nhân. Thật khó khi chỉ có chị ấy muốn giữ hạnh phúc gia đình. Giờ đây, tôi chỉ muốn chị tự chăm sóc bản thân", Khloe Kardashian nói trong chương trình.

Kim Kardashian đệ đơn ly hôn Kanye West hồi tháng 2. Hai tháng sau, Kanye West đồng ý chia tay, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm. Trái với dự đoán của truyền thông, vợ chồng ngôi sao truyền hình thực tế ly hôn trong yên lặng. Theo Page Six, họ không yêu cầu đối phương trợ cấp, chỉ yêu cầu san sẻ quyền nuôi con.