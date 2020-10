Kim Kardashian tái hiện dáng chụp cách đây 13 năm

Khoảnh khắc khoe dáng trên xe hơi năm 2007 được Kim Kardashian thực hiện lại. Khán giả nhận xét cô gợi cảm hơn sau 13 năm.

Hôm 16/10, trên trang cá nhân, Kim Kardashian đăng bức ảnh nằm tạo dáng trên mui xe hơi.



Ngay lập tức, người hâm mộ nhận ra ngôi sao truyền hình thực tế đã lưu lại khoảnh khắc tương tự vào năm 2007.

Bà xã Kanye West chú thích: "Những rung động của thập niên 2000 tồn tại trong bức hình này. Chúng tôi đang khiến cho chất liệu vải velour mềm mại và sang trọng hơn bao giờ hết".

Kim Kardashian hiện tại và 13 năm trước có nhiều khác biệt. Ảnh: Instagram NV.

Ở phần bình luận, dân mạng nhận xét gương mặt Kim Kardashian không thay đổi nhiều, trong khi vóc dáng của cô đầy đặn và gợi cảm hơn.

Bức ảnh sau vài giờ đã nhận hơn 2,5 triệu lượt thích và hàng nghìn bình luận khen ngợi chị gái Kylie Jenner.

Năm 2007 chứng kiến nhiều chuyển biến trong cuộc đời lẫn sự nghiệp của Kim Kardashian. Từ một cô trợ lý quê mùa, bẽn lẽn sau lưng Paris Hilton, bà mẹ 4 con nổi như cồn sau sự cố lộ băng nhạy cảm. Khi đó, hình ảnh Kardashian gắn liền với set đồ thể thao màu hồng phấn.

Sau 13 năm, vị thế của Hilton và Kardashian thay đổi theo hướng ngược lại. Mới đây, ngôi sao 40 tuổi đã thuê cô chủ năm nào làm mẫu quảng bá cho dòng trang phục thể thao mới. Cả hai thành bạn bè, đối tác làm ăn, không còn phân chia đẳng cấp như trước.

Kim Kardashian đã không còn là cô trợ lý bị Paris Hilton xem thường. Ảnh: Daily Mail, The Blast.

Hồi đầu năm, Kardashian còn xuất hiện trong MV của Hilton. Cô bày tỏ: "Tôi thực sự muốn làm bất cứ điều gì cho Paris, cô ấy đã cho tôi sự nghiệp theo đúng nghĩa đen. Tôi không bao giờ có thể phủ nhận điều đó".

Tờ Daily Mail tiết lộ cặp sao tai tiếng khó sắp xếp thời gian để gặp nhau kể từ ngày "gương vỡ lại lành". Trong quá khứ, sau khi Kardashian nổi tiếng với Keeping Up with the Kardashians, họ đã giữ khoảng cách với nhau.